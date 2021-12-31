Train Cancelled: रेलवे ने 208 ट्रेनों को पूरी तरह किया रद्द, 4 के बदले रूट, सफर से पहले यहां चेक करें लिस्ट

Indian Railways Cancelled Trains Today, 31th December: हर रोज़ डेवलपमेंट वर्क, कोहरा और मौसम के चलते भारतीय रेलवे (Indian Railway) सैकड़ों ट्रेन रद्द कर देता है. जिसके चलते यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है. ऐसे में अगर आप साल के आखिरी दिन यानि आज 31 दिसंबर को यात्रा करने वाले हैं तो इस खबर को जरूर से पढ़ें.
भारतीय रेलवे ने 31 दिसंबर (शुक्रवार) को सुबह 11 बजे तक करीब 230 ट्रेनों को रद्द या आंशिक तौर पर कैंसिल किया है. रेलवे ने 208 को पूरी तरह से रद्द कर दिया है. जबकि 22 ट्रेनों को आंशिक तौर पर कैंसिल किया है. वहीं, 04 ट्रेनों के रूट में बदलाव भी किया है. ऐसे में अगर आप भी यात्रा करने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो सफर से पहले इस लिस्ट को चेक कर लें.
रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट enquiry.indianrail.gov.in के मुताबिक, शुक्रवार को 04 ट्रेनों के रूट डायवर्ट (Diverted Trains) किए गए हैं. वहीं 06 ट्रेनों को रीशेड्यूल भी किया गया है.
|208 trains cancelled [ Start Date: 31-Dec ]
|Train [Name]
[SRC-DSTN]
|Type
|Start Time
|00111 PUNE-DD-MFP PARCEL EXP
PUNE JN (PUNE) - DAUND JN (DD)
|PEXP
|04:00
|00979 KISAN SPECIAL
AMALSAD (AML) - ADARSH NAGAR DELHI (ANDI)
|PEXP
|01:45
|02575 HYB-GKP SUMMER SPL
HYDERABAD DECAN (HYB) - GORAKHPUR (GKP)
|TOD
|21:05
|03085 NHT-AZ MEMU PGR SPL
AZIMGANJ JN (AZ) - NALHATI JN (NHT)
|PSPC
|22:25
|03086 AZ-NHT MEMU PGR SPL
NALHATI JN (NHT) - AZIMGANJ JN (AZ)
|PSPC
|05:35
|03087 AZ RPH MEMU PGR SPL
AZIMGANJ JN (AZ) - RAMPUR HAT (RPH)
|PSPC
|04:20
|03094 RPH - AZ MEMU PGR SPL
RAMPUR HAT (RPH) - AZIMGANJ JN (AZ)
|PSPC
|18:20
|03411 RPH-BHW PASS SPL
RAMPUR HAT (RPH) - BARHARWA JN (BHW)
|PSPC
|23:00
|03412 BHW-RPH PASS SPL
BARHARWA JN (BHW) - RAMPUR HAT (RPH)
|PSPC
|02:10
|03427 JMP-KIUL PGR SPECIAL
JAMALPUR JN (JMP) - KIUL JN (KIUL)
|PSPC
|03:15
|03428 KIUL-JMP PGR SPECIAL
KIUL JN (KIUL) - JAMALPUR JN (JMP)
|PSPC
|05:15
|03461 TPH-RJL SPL
TINPAHAR JN (TPH) - RAJMAHAL (RJL)
|PSPC
|03:50
|03468 RJL-TPH SPL
RAJMAHAL (RJL) - TINPAHAR JN (TPH)
|PSPC
|02:00
|03469 BWN - TPH PASSENGER
BARDDHAMAN (BWN) - TINPAHAR JN (TPH)
|PSPC
|06:30
|03470 BHW - BWN PASSENGER SPL
TINPAHAR JN (TPH) - BARDDHAMAN (BWN)
|PSPC
|14:10
|03494 RJL-TPH SPL
RAJMAHAL (RJL) - TINPAHAR JN (TPH)
|PSPC
|22:20
|03497 TPH-RJL SPL
TINPAHAR JN (TPH) - RAJMAHAL (RJL)
|PSPC
|23:30
|03591 BKSC-ASN MEMU PGR SPL
BOKARO STL CITY (BKSC) - ASANSOL JN (ASN)
|PSPC
|15:40
|03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL
ASANSOL JN (ASN) - BOKARO STL CITY (BKSC)
|PSPC
|07:05
|04153 RBL-CNB UNRESERVED SPL
RAE BARELI JN (RBL) - KANPUR CENTRAL (CNB)
|PSPC
|02:50
|04154 CNB-RBL UNRESERVED SPL
KANPUR CENTRAL (CNB) - RAE BARELI JN (RBL)
|PSPC
|16:32
|04651 HUMSAFAR EXP CLONE SPL
JAYNAGAR (JYG) - AMRITSAR JN (ASR)
|TOD
|04:15
|04660 PTK-ASR MEX SPL
PATHANKOT (PTK) - AMRITSAR JN (ASR)
|PSPC
|05:15
|05219 DBG-HRGR DEMU PASS. SPL
DARBHANGA JN (DBG) - HAR NAGAR (HRGR)
|PSPC
|16:10
|05220 HRGR-DBG DEMU PASS. SPL
HAR NAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG)
|PSPC
|05:15
|05245 SEE-CPR MEMU PASS.SPL
SONPUR JN (SEE) - CHHAPRA (CPR)
|PSPC
|15:30
|05246 CPR-SEE MEMU PASS.SPL
CHHAPRA (CPR) - SONPUR JN (SEE)
|PSPC
|17:50
|05331 KGM-MB SPL EXP
KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB)
|PSPC
|07:25
|05332 MB-KGM SPL EXP
MORADABAD (MB) - KATHGODAM (KGM)
|PSPC
|14:45
|05334 MB-RMR EXP
MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR)
|PSPC
|04:30
|05363 MB-KGM SPL EXP
MORADABAD (MB) - KATHGODAM (KGM)
|PSPC
|06:05
|05364 KGM-MB SPL EXP
KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB)
|PSPC
|15:45
|05366 RMR-MB SPL EXP
RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB)
|PSPC
|21:10
|05404 GAYA-JMP SPL
GAYA JN (GAYA) - JAMALPUR JN (JMP)
|PSPC
|06:05
|05405 RPH-SBG SPL
RAMPUR HAT (RPH) - SAHIBGANJ JN (SBG)
|PSPC
|06:05
|05406 SBG-RPH PGR SPL
SAHIBGANJ JN (SBG) - RAMPUR HAT (RPH)
|PSPC
|19:25
|05407 RPH-GAYA PASS SPL
RAMPUR HAT (RPH) - GAYA JN (GAYA)
|PSPC
|08:35
|05408 JMP-RPH SPL
JAMALPUR JN (JMP) - RAMPUR HAT (RPH)
|PSPC
|14:08
|05435 KWAE-AZ SPL
KATWA JN. (KWAE) - AZIMGANJ JN (AZ)
|PSPC
|05:55
|05449 NKE-GKP DAILY UNRESERV EX
NARKATIAGANJ JN (NKE) - GORAKHPUR (GKP)
|PSPC
|05:40
|05450 GKP-NKE-GKP DAILY UN-RESR
GORAKHPUR (GKP) - NARKATIAGANJ JN (NKE)
|PSPC
|18:05
|05717 MLFC-KIR PASSENGER SPL
MALDA COURT (MLFC) - KATIHAR JN (KIR)
|PSPC
|14:00
|05718 KIR-MLFC PASSENGER SPL
KATIHAR JN (KIR) - MALDA COURT (MLFC)
|PSPC
|08:10
|05750 HDB-NJP PASSENGER SPECIAL
HALDIBARI (HDB) - NEW JALPAIGURI (NJP)
|PSPC
|12:45
|06559 SBC-MYS MEMU
KSR BENGALURU (SBC) - MYSORE JN (MYS)
|PSPC
|02:05
|07061 MED-SC
MEDCHAL (MED) - SECUNDERABAD JN (SC)
|PSPC
|08:15
|07369 CMGR-YPR PASS SPL
CHIKKAMAGALURU (CMGR) - YASVANTPUR JN (YPR)
|PSPC
|07:50
|07370 YPR-CMGR PASS SPL
YASVANTPUR JN (YPR) - CHIKKAMAGALURU (CMGR)
|PSPC
|15:30
|07906 DBRT - LEDO DMU SPECIAL
DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO)
|PSPC
|07:05
|07907 LEDO - DBRT DMU SPECIAL
LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT)
|PSPC
|17:40
|08303 SBP-PURI SPECIAL
SAMBALPUR (SBP) - PURI (PURI)
|MSPC
|06:00
|08304 PURI-SBP SPECIAL
PURI (PURI) - SAMBALPUR (SBP)
|MSPC
|15:45
|08437 BHC-CTC SPECIAL
BHADRAKH (BHC) - CUTTACK (CTC)
|PSPC
|15:30
|08438 CTC-BHC MEMU
CUTTACK (CTC) - BHADRAKH (BHC)
|PSPC
|11:55
|08862 JSG GONDIA MEMU SPL
JHARSUGUDA JN (JSG) - GONDIA JN (G)
|PSPC
|07:20
|09110 KDCY - PRTN SPECIAL
KEVADIYA (KDCY) - PRATAPNAGAR (PRTN)
|PSPC
|13:55
|09113 PRT - KDCY SPL
PRATAPNAGAR (PRTN) - KEVADIYA (KDCY)
|PSPC
|15:35
|09440 MVI - WKR SPECIAL
MORBI (MVI) - WANKANER JN (WKR)
|PSPC
|20:20
|09441 WKR-MVI SPECIAL
WANKANER JN (WKR) - MORBI (MVI)
|PSPC
|07:10
|09444 MVI - WKR SPECIAL
MORBI (MVI) - WANKANER JN (WKR)
|PSPC
|13:05
|10101 RATNAGIRI- MADGAON
RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO)
|MEX
|02:12
|10102 MADGAON - RATNAGIRI
MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN)
|MEX
|19:25
|11124 BJU- GWL MAIL
BARAUNI JN (BJU) - GWALIOR JN. (GWL)
|MEX
|18:45
|12053 HW-ASR EXP
HARIDWAR JN (HW) - AMRITSAR JN (ASR)
|JSH
|14:45
|12054 ASR-HW JAN SHATABDI EXP
AMRITSAR JN (ASR) - HARIDWAR JN (HW)
|JSH
|06:50
|12152 SHM-LTT SAMRASTA EXP
SHALIMAR (SHM) - LOKMANYATILAK (LTT)
|SUF
|19:55
|12179 LJN - AF INTERCITY
LUCKNOWJN (LJN) - AGRA FORT (AF)
|SUF
|15:55
|12180 AF -LJN INTERCITY
AGRA FORT (AF) - LUCKNOWJN (LJN)
|SUF
|06:31
|12268 HAPA - MMCT DURANTO
HAPA (HAPA) - MUMBAI CENTRAL (MMCT)
|DRNT
|19:40
|12364 HDB-KOAA SF EXP
HALDIBARI (HDB) - KOLKATA (KOAA)
|SUF
|08:30
|12365 PNBE-RNC JANSHATABDI
PATNA JN (PNBE) - RANCHI (RNC)
|JSH
|06:10
|12366 RNC-PNBE JANSHATABDI
RANCHI (RNC) - PATNA JN (PNBE)
|JSH
|14:25
|12368 ANVT BGP VIKRAMSHILA EXP
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - BHAGALPUR (BGP)
|SUF
|13:15
|12505 NORTHEAST EXPRESS
KAMAKHYA (KYQ) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)
|SUF
|12:40
|12506 NORTHEAST EXPRESS
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - KAMAKHYA (KYQ)
|SUF
|07:40
|12529 PPTA LJN S F
PATLIPUTRA (PPTA) - LUCKNOWJN (LJN)
|SUF
|16:30
|12530 LJN PPTA S F
LUCKNOWJN (LJN) - PATLIPUTRA (PPTA)
|SUF
|05:00
|12562 SWANTRATA SENANI EXPRESS
NEW DELHI (NDLS) - JAYNAGAR (JYG)
|SUF
|21:15
|12596 ANVT-GKP HAMSAFAR EXP
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - GORAKHPUR (GKP)
|SUF
|20:00
|12874 ANVT-HTE SUPERFAST EXP
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - HATIA (HTE)
|SUF
|20:45
|12987 SDAH AII EXP
SEALDAH (SDAH) - AJMER (AII)
|SUF
|22:55
|12988 AII SDAH EXP
AJMER (AII) - SEALDAH (SDAH)
|SUF
|12:45
|13141 SDAH NOQ TEESTA TORSA EXP
SEALDAH (SDAH) - NEW ALIPURDUAR (NOQ)
|MEX
|14:00
|13142 NOQ SDAH TEESTA TORSA EXP
NEW ALIPURDUAR (NOQ) - SEALDAH (SDAH)
|MEX
|11:45
|13239 PNBE-KOTA EXPRESS
PATNA JN (PNBE) - KOTA JN (KOTA)
|MEX
|11:45
|13258 ANVT-DNR JANSADHARAN EXP
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - DANAPUR (DNR)
|MEX
|13:35
|13429 MLDT-ANVT WKLY EXP
MALDA TOWN (MLDT) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)
|MEX
|09:05
|13483 MLDT DLI FARAKKA EXP
MALDA TOWN (MLDT) - DELHI (DLI)
|MEX
|19:15
|13484 DLI-MLDT FARAKKA EXP
DELHI (DLI) - MALDA TOWN (MLDT)
|MEX
|21:40
|14005 LICHCHIVI EXPRESS
SITAMARHI (SMI) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)
|MEX
|02:30
|14006 LICHCHIVI EXPRESS
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - SITAMARHI (SMI)
|MEX
|18:00
|14211 AGC INTERCITY EXPRESS
AGRA CANTT (AGC) - NEW DELHI (NDLS)
|MEX
|06:00
|14212 AGC INTERCITY EXPRESS
NEW DELHI (NDLS) - AGRA CANTT (AGC)
|MEX
|17:40
|14217 UNCHAHAR EXP
PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - CHANDIGARH (CDG)
|MEX
|13:35
|14218 UNCHAHAR EXP
CHANDIGARH (CDG) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)
|MEX
|16:45
|14230 HW PYG EXP
YOG NAGARI RISHIKESH (YNRK) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)
|MEX
|15:20
|14235 VARANASI-BAREILLY EXP
VARANASI JN (BSB) - BAREILLY (BE)
|MEX
|23:10
|14236 BERELLY VARANASI EXP
BAREILLY (BE) - VARANASI JN (BSB)
|MEX
|16:35
|14265 BSB DDN EXP
VARANASI JN (BSB) - DEHRADUN (DDN)
|MEX
|08:25
|14266 DDN BSB EXPRESS
DEHRADUN (DDN) - VARANASI JN (BSB)
|MEX
|18:15
|14307 PYGS -BE PASS. EXP.
PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - BAREILLY (BE)
|MEX
|01:05
|14308 BE-LKO EXP. LKO-PYGS PASS
BAREILLY (BE) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)
|MEX
|17:30
|14323 ROK INTERCITY EXP
NEW DELHI (NDLS) - ROHTAK JN (ROK)
|MEX
|10:45
|14324 NDLS INTERCITY EXP
ROHTAK JN (ROK) - NEW DELHI (NDLS)
|MEX
|14:00
|14505 ASR-NLDM EXPRES
AMRITSAR JN (ASR) - NANGAL DAM (NLDM)
|MEX
|14:00
|14506 NLDM-ASR EXPRESS
NANGAL DAM (NLDM) - AMRITSAR JN (ASR)
|MEX
|07:15
|14521 DELHI-AMBALA EXPRESS
DELHI (DLI) - AMBALA CANT JN (UMB)
|MEX
|13:10
|14522 AMBALA-DELHI EXP SPL
AMBALA CANT JN (UMB) - DELHI (DLI)
|MEX
|06:40
|14674 SHAHEED EXP
AMRITSAR JN (ASR) - JAYNAGAR (JYG)
|MEX
|13:05
|15011 LJN-SRE EXP
LUCKNOWJN (LJN) - CHANDIGARH (CDG)
|MEX
|23:55
|15012 LJN SRE EXP
CHANDIGARH (CDG) - LUCKNOWJN (LJN)
|MEX
|17:15
|15026 ANVR-MAU EXP
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - MAU JN (MAU)
|MEX
|13:25
|15039 CPA-KSJ EXP
KANPUR ANWRGANJ (CPA) - KASGANJ (KSJ)
|MEX
|15:10
|15040 KSJ-CPA-EXP
KASGANJ (KSJ) - KANPUR ANWRGANJ (CPA)
|MEX
|09:00
|15053 LJN-CPR-EXP
CHHAPRA (CPR) - LUCKNOWJN (LJN)
|MEX
|19:35
|15054 LJN-CPR-EXP
LUCKNOWJN (LJN) - CHHAPRA (CPR)
|MEX
|21:00
|15068 BDTS-GKP EXP
BANDRA TERMINUS (BDTS) - GORAKHPUR (GKP)
|MEX
|00:20
|15083 CHHAPRA-FBD EXP SPECIAL
CHHAPRA (CPR) - FARRUKHABAD (FBD)
|MEX
|18:00
|15084 FBD-CPR EXP SPECIAL
FARRUKHABAD (FBD) - CHHAPRA (CPR)
|MEX
|14:35
|15105 CPR-NTV INTERCITY EXP
CHHAPRA (CPR) - NAUTANWA (NTV)
|MEX
|06:00
|15106 NTV CPR INTERCITY EXP
NAUTANWA (NTV) - CHHAPRA (CPR)
|MEX
|15:00
|15111 CPR-BCY INTERCITY EXP.
CHHAPRA (CPR) - VARANASI CITY (BCY)
|MEX
|03:35
|15112 BCY-CPR INTERCITY EXPRESS
VARANASI CITY (BCY) - CHHAPRA (CPR)
|MEX
|18:25
|15128 NDLS -BSBS K V EXP
NEW DELHI (NDLS) - BANARAS (BSBS)
|MEX
|11:35
|15159 CPR DURG EXP
CHHAPRA (CPR) - DURG (DURG)
|MEX
|07:10
|15274 ANVT-RXL SATYAGRAH EXP
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - RAXAUL JN (RXL)
|MEX
|17:30
|15624 KYQ-BGKT EXPRESS
KAMAKHYA (KYQ) - BHAGAT KI KOTHI (BGKT)
|MEX
|17:15
|15657 BRAHMAPUTRA MAIL
DELHI (DLI) - KAMAKHYA (KYQ)
|MEX
|23:40
|15658 BRAHMAPUTRA MAIL
KAMAKHYA (KYQ) - DELHI (DLI)
|MEX
|14:35
|15707 KIR-ASR EXPRESS
KATIHAR JN (KIR) - AMRITSAR JN (ASR)
|MEX
|22:45
|15708 ASR-KIR EXPRESS
AMRITSAR JN (ASR) - KATIHAR JN (KIR)
|MEX
|08:25
|15811 DBB-GHY EXPRESS
DHUBRI (DBB) - GUWAHATI (GHY)
|MEX
|07:15
|15812 GHY-DBB EXPRESS
GUWAHATI (GHY) - DHUBRI (DBB)
|MEX
|21:45
|16317 CAPE-SVDK HIMSAGAR EXP
KANYAKUMARI (CAPE) - SH MATA V DEVI KATRA (SVDK)
|MEX
|14:15
|18104 ASR-TATA JALINWALABAG EXP
AMRITSAR JN (ASR) - TATANAGAR JN (TATA)
|MEX
|12:45
|18413 PRDP-PURI SPECIAL
PARADEEP (PRDP) - PURI (PURI)
|MEX
|18:00
|18414 PURI-PRDPEXP
PURI (PURI) - PARADEEP (PRDP)
|MEX
|06:15
|19614 ASR AII EXP
AMRITSAR JN (ASR) - AJMER (AII)
|MEX
|17:45
|20948 KDCY - ADI JANSHATABDHI
KEVADIYA (KDCY) - AHMEDABAD JN (ADI)
|JSH
|11:15
|20949 ADI - KDCY JANSHATABDHI
AHMEDABAD JN (ADI) - KEVADIYA (KDCY)
|JSH
|15:20
|22198 PRATHAM S SNGRM SUF
JHANSI JN (JHS) - KOLKATA (KOAA)
|SUF
|21:20
|22453 RAJYA RANI EX
LUCKNOWJN (LJN) - MEERUT CITY (MTC)
|SUF
|14:25
|22454 RAJYA RANI EX
MEERUT CITY (MTC) - LUCKNOWJN (LJN)
|SUF
|06:40
|22531 CHHAPRA-MATHURA SUF EXP
CHHAPRA (CPR) - MATHURA JN (MTJ)
|SUF
|05:20
|22532 MATHURA-CHHAPRA SF EXP
MATHURA JN (MTJ) - CHHAPRA (CPR)
|SUF
|23:50
|22959 JAMNAGAR INTERCITY
VADODARA JN (BRC) - JAMNAGAR (JAM)
|SUF
|15:50
|22960 SURAT - JAMNAGAR INTERCIT
JAMNAGAR (JAM) - VADODARA JN (BRC)
|SUF
|04:45
|31213 SDAH-BP LOCAL
SEALDAH (SDAH) - BARRACKPORE (BP)
|SUB
|06:48
|31214 BP-SDAH LOCAL
BARRACKPORE (BP) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|07:40
|31311 SDAH - KLYM LOCAL
SEALDAH (SDAH) - KALYANI SIMANTA (KLYM)
|SUB
|04:12
|31314 KLYM-SDAH LOCAL
KALYANI SIMANTA (KLYM) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|06:02
|31517 SDAH- STB LOCAL
SEALDAH (SDAH) - SHANTIPUR (STB)
|SUB
|08:50
|31520 STB - SDAH LOCAL
SHANTIPUR (STB) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|08:35
|31522 STB - SDAH LOCAL
SHANTIPUR (STB) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|10:05
|31524 STB - SDAH LOCAL
SHANTIPUR (STB) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|11:30
|31602 RHA - SDAH LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|07:45
|31617 SDAH-RHA LOCAL
SEALDAH (SDAH) - RANAGHAT JN (RHA)
|SUB
|08:00
|31620 RHA - SDAH LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|08:35
|31622 RHA - SDAH LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|10:12
|31711 NH - RHA LOCAL
NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA)
|SUB
|05:00
|31712 RHA-NH LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH)
|SUB
|04:05
|31746 GEDE-RHA LOCAL
GEDE (GEDE) - RANAGHAT JN (RHA)
|SUB
|09:47
|31747 RHA-GEDE LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) - GEDE (GEDE)
|SUB
|08:45
|31773 RHA LGL PASS
RANAGHAT JN (RHA) - LALGOLA (LGL)
|SUB
|09:22
|31781 RHA-STB LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) - SHANTIPUR (STB)
|SUB
|08:15
|31782 STB-RHA LOCAL
SHANTIPUR (STB) - RANAGHAT JN (RHA)
|SUB
|08:56
|31784 STB-RHA LOCAL
SHANTIPUR (STB) - RANAGHAT JN (RHA)
|SUB
|10:46
|31820 KNJ - SDAH LOCAL
KRISHNGR CTY JN (KNJ) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|09:00
|31821 SDAH-KNJ LOCAL
SEALDAH (SDAH) - KRISHNGR CTY JN (KNJ)
|SUB
|09:35
|31822 KNJ - SDAH LOCAL
KRISHNGR CTY JN (KNJ) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|09:50
|31824 KNJ - SDAH LOCAL
KRISHNGR CTY JN (KNJ) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|12:07
|31915 SDAH-GEDE LOCAL
SEALDAH (SDAH) - GEDE (GEDE)
|SUB
|09:58
|31920 GEDE- SDAH LOCAL
GEDE (GEDE) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|10:40
|31922 GEDE - SDAH LOCAL
GEDE (GEDE) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|14:02
|33361 BT-BNJ LOCAL
BARASAT (BT) - BANGAON JN (BNJ)
|SUB
|07:45
|33362 BNJ- BT LOCAL
BANGAON JN (BNJ) - BARASAT (BT)
|SUB
|09:28
|33717 RHA - BNJ LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) - BANGAON JN (BNJ)
|SUB
|08:34
|33719 RHA - BNJ LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) - BANGAON JN (BNJ)
|SUB
|09:24
|33740 BNJRHA LOCAL
BANGAON JN (BNJ) - RANAGHAT JN (RHA)
|SUB
|08:27
|34331 LAKHIKANTAPUR BARUIPUR LO
LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - BARUIPUR JN (BRP)
|SUB
|08:20
|34334 BRP - LKPR LOCAL
BARUIPUR JN (BRP) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR)
|SUB
|07:15
|34881 DH SONARPUR LOCAL
DIAMOND HARBOUR (DH) - SONARPUR JN (SPR)
|SUB
|10:45
|34882 SPR DH LOCAL
SONARPUR JN (SPR) - DIAMOND HARBOUR (DH)
|SUB
|04:50
|34891 DH BRP LOCAL
DIAMOND HARBOUR (DH) - BARUIPUR JN (BRP)
|SUB
|06:13
|34892 BARUIPUR DH EMU LOCAL
BARUIPUR JN (BRP) - DIAMOND HARBOUR (DH)
|SUB
|09:22
|36037 HWH-CDAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
|SUB
|17:55
|36038 CDAE HWH LOCAL
CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|19:33
|37305 ANDOLAN LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU)
|SUB
|19:15
|37306 SIU-HWH LOCAL
SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|21:05
|37307 HWH - HPL LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL)
|SUB
|06:52
|37308 HPL-HWH LOCAL
HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|08:30
|37309 HWH TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|04:55
|37316 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|05:35
|37319 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|10:20
|37327 HWH - TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|13:38
|37330 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|12:00
|37335 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|17:42
|37338 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|15:15
|37343 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|20:05
|37348 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|19:33
|37354 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|23:00
|37411 SHE-TAK LOCAL
SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|05:15
|37412 TAK-SHE LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)
|SUB
|04:05
|37415 SHE TAK LOCAL
SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|08:25
|37416 TAK SHE LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)
|SUB
|07:25
|37783 BDC-BWN LOCAL
BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|04:20
|37785 BDC-BWN LOCAL
BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN)
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|05:45
|37786 BWN-BDC LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC)
|SUB
|03:35
वहीं, रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट enquiry.indianrail.gov.in के जरिए पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. इसके अलावा, NTES मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रेनों के कैंसिल, रूट डायवर्ट और रिशेड्यूलिंग की जानकारी हासिल की जा सकती है.
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