Ukraine: पोलैंड-हंगरी-रोमानिया में MEA के अधिकारी तैनात, भारतीय छात्रों को निकालने की ऐसी तैयारी

Russia Ukraine news: यूक्रेन में युद्ध के बीच फंसे छात्रों को निकालने के लिए भारत सरकार हवाई रास्ते के अलावा अन्य विकल्पों पर भी विचार कर रही है. भारत सरकार ने यूक्रेन के पड़ोसी देशों से बात की है और इस विकल्प पर चर्चा कर रही है कि छात्रों को रेल रूट और सड़क मार्ग से भी यूक्रेन से निकाला जाए. केंद्र ने इसके लिए युद्ध स्तर पर कूटनीति शुरू की है.

इस मामले में ताजा अपडेट यह है कि भारत अपने 4 सीनियर मंत्रियों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेज रहा है. ये मंत्री भारतीय नागरिकों को निकालने में मदद करेंगे. जिन मंत्रियों को भेजा जा रहा है उनमें हरदीप पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरेन रिजिजू और जनरल वीके सिंह का नाम शामिल है.

विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला ने कहा है कि रेल मार्ग का उपयोग करके हंगरी और स्लोवाकिया की सीमा के पास, उज़होरोड के आसपास के पास फंसे लोगों को निकालने का विकल्प तलाशा जा रहा है. इन्हें रेल रूट के जरिए बुडापेस्ट तक लाया जाएगा. इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने

हर्ष श्रृंगला ने कहा कि भारत ने यूक्रेन से अपने लगभग 2,000 नागरिकों को निकाल लिया है और उनमें से 1,000 को हंगरी और रोमानिया से चार्टर्ड उड़ानों से घर वापस लाया गया है.

भारत ने यूक्रेन और रूस से शेयर की स्टूडेंट्स की लोकेशन

भारत अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए रूस और यूक्रेन दोनों देशों से लगातार संपर्क में है. श्रृंगला ने कहा कि उन्होंने रूस और यूक्रेन के राजदूतों से अलग-अलग मुलाकात की और उन्हें यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया.

Helping Indians stuck on the Ukraine side move away from crowded Shehyni to other checkpoints. Hoping to welcome them later today to Poland.@MEAIndia @opganga pic.twitter.com/OgX0mrbljS