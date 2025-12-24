scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'पानी भी नहीं दिया...', भारतीय व्लॉगर को चीन ने 15 घंटे हिरासत में रखा, अरुणाचल पर किया था कमेंट

भारतीय ट्रैवल व्लॉगर अनंत मित्तल ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए दावा किया है कि अरुणाचल प्रदेश पर की गई टिप्पणी के चलते उन्हें चीन में करीब 15 घंटे तक हिरासत में रखा गया. इंस्टाग्राम पर साझा वीडियो में उन्होंने कहा कि उनका किसी राजनीतिक एजेंडे से कोई लेना-देना नहीं है.

Advertisement
X
चीन में हिरासत के अनुभव पर इंस्टाग्राम पर वीडियो साझा करते व्लॉगर अनंत मित्तल (Photo: Instagram/ @On Road Indian)
चीन में हिरासत के अनुभव पर इंस्टाग्राम पर वीडियो साझा करते व्लॉगर अनंत मित्तल (Photo: Instagram/ @On Road Indian)

आज सोशल मीडिया पर ऐसे कई यूट्यूबर्स नजर आते हैं जो चीन की यात्रा करते हुए वहां की संस्कृति, टेक्नोलॉजी और विकास को बड़े ही आकर्षक तरीके से पेश करते हैं. इनके वीडियो देखकर कई बार दर्शक चकाचौंध रह जाते हैं और चीन की आधुनिकता और इंफ्रास्ट्रक्चर की तारीफ करते नहीं थकते. चीनी टेक्नोलॉजी की प्रगति, स्मार्ट सिटी की झलकियां, और देश के ऐतिहासिक स्थलों के सुंदर तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते हैं. हालांकि, चीन में भारतीय टूरिस्टों के साथ वहां के लोगों या प्रशासन का रवैया कैसा रहता है, यह विषय अक्सर नजरअंदाज रह जाता है.

भारतीय ट्रैवल व्लॉगर अनंत मित्तल, जिन्हें सोशल मीडिया पर “ऑन रोड इंडियन” के नाम से जाना जाता है, इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया. जिसमें उसने दावा किया कि चीन में उसे क़रीब 15 घंटों तक हिरासत में रखा गया. क्योंकि उसने अरुणाचल प्रदेश से जुड़ी टिप्पणी की थी. इस पूरे अनुभव को अनंत ने साझा करते हुए बताया कि उन्हें किन-किन परेशानियों का सामने करना पड़ा. 

अनंत के अनुसार, 16 नवंबर को एयरपोर्ट पर उन्हें चीनी अधिकारियों ने हिरासत में ले लिया. कई घंटों तक उससे कोई बातचीत नहीं की गई. साथ ही बाथरूम भी नहीं जाने दिया जा रहा था. कई बार पानी मांगने के बाद थोड़ा सा पानी पीने के लिए दिया गया. इतना ही नहीं, चीनी अधिकारियों ने बैग भी चेक किए. जिसमें कुछ भी अवैध नहीं मिला. हिरासत में लेने के 15 घंटे बाद और लंबी पूछताछ के बाद छोड़ा गया.

सम्बंधित ख़बरें

China's dual game
भारत बॉर्डर पर शांति, PAK के पीछे से खेल... चीन की चाल पर अमेरिकी रिपोर्ट में चौंकाने वाले दावे
K-4 Ballistic Missile SLBM Launch
भारत ने समंदर में किया पनडुब्बी से बैलिस्टिक मिसाइल का सीक्रेट परीक्षण, जानिए K-4 की ताकत
Trump Tariff On China From 2027
तारीख तय... China पर फिर फूटेगा टैरिफ बम, Trump के निशाने पर अब ये चीज
Kamran Saeed Usmani
'बांग्लादेश की तरफ बुरी नजर से देखा तो...', अब PAK के छुटभैया नेता ने भारत को दी गीदड़भभकी
Pentagon China DF-31 ICBM
चीन पर अमेरिकी रिपोर्ट... कितनी है साइलो में तैनात DF-31 मिसाइल की ताकत?
Advertisement

व्लॉगर अनंत मित्तल का कहना है कि उनका न कोई राजनीतिक एजेंडा है और न ही उनका कोई बयान ग़लत मंशा से दिया गया था. हिरासत से रिहा होने के बाद भी वह कई घंटों तक सदमे में रहे. इंस्टाग्राम पोस्ट में अनंत मित्तल ने लिखा कि वह सभी से प्यार करते हैं और दुनिया को अपने नजरिए से दिखाना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि उनका मकसद सिर्फ यात्रा करना और लोगों के साथ अपने अनुभव साझा करना है. उन्होंने यह भी जोड़ा कि उन्हें किसी से कोई नफरत नहीं है.

यह भी पढ़ें: 'अरुणाचल चीन का हिस्सा...', शंघाई एयरपोर्ट पर भारतीय महिला का उत्पीड़न

व्लॉगर अनंत ने बताया कि उन्होंने तीन साल तक पढ़ाई नॉर्थ ईस्ट इंडिया में की थी. और जब एक ख़बर सामने आई की नॉर्थ ईस्ट इंडिया के एक व्यक्ति को चीन में हिरासत में लिया गया तो वह भावुक हो गए. इसी भावना के तहत उन्होंने एक वीडियो बनाया, जो बाद में उनके लिए परेशानी का कारण बना. 

अनंत ने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान एहसास हुआ कि आम लोगों की “कोई औकात नहीं” होती, जब ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    Advertisement