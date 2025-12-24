'पानी भी नहीं दिया...', भारतीय व्लॉगर को चीन ने 15 घंटे हिरासत में रखा, अरुणाचल पर किया था कमेंट

आज सोशल मीडिया पर ऐसे कई यूट्यूबर्स नजर आते हैं जो चीन की यात्रा करते हुए वहां की संस्कृति, टेक्नोलॉजी और विकास को बड़े ही आकर्षक तरीके से पेश करते हैं. इनके वीडियो देखकर कई बार दर्शक चकाचौंध रह जाते हैं और चीन की आधुनिकता और इंफ्रास्ट्रक्चर की तारीफ करते नहीं थकते. चीनी टेक्नोलॉजी की प्रगति, स्मार्ट सिटी की झलकियां, और देश के ऐतिहासिक स्थलों के सुंदर तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते हैं. हालांकि, चीन में भारतीय टूरिस्टों के साथ वहां के लोगों या प्रशासन का रवैया कैसा रहता है, यह विषय अक्सर नजरअंदाज रह जाता है.

भारतीय ट्रैवल व्लॉगर अनंत मित्तल, जिन्हें सोशल मीडिया पर “ऑन रोड इंडियन” के नाम से जाना जाता है, इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया. जिसमें उसने दावा किया कि चीन में उसे क़रीब 15 घंटों तक हिरासत में रखा गया. क्योंकि उसने अरुणाचल प्रदेश से जुड़ी टिप्पणी की थी. इस पूरे अनुभव को अनंत ने साझा करते हुए बताया कि उन्हें किन-किन परेशानियों का सामने करना पड़ा.

अनंत के अनुसार, 16 नवंबर को एयरपोर्ट पर उन्हें चीनी अधिकारियों ने हिरासत में ले लिया. कई घंटों तक उससे कोई बातचीत नहीं की गई. साथ ही बाथरूम भी नहीं जाने दिया जा रहा था. कई बार पानी मांगने के बाद थोड़ा सा पानी पीने के लिए दिया गया. इतना ही नहीं, चीनी अधिकारियों ने बैग भी चेक किए. जिसमें कुछ भी अवैध नहीं मिला. हिरासत में लेने के 15 घंटे बाद और लंबी पूछताछ के बाद छोड़ा गया.

व्लॉगर अनंत मित्तल का कहना है कि उनका न कोई राजनीतिक एजेंडा है और न ही उनका कोई बयान ग़लत मंशा से दिया गया था. हिरासत से रिहा होने के बाद भी वह कई घंटों तक सदमे में रहे. इंस्टाग्राम पोस्ट में अनंत मित्तल ने लिखा कि वह सभी से प्यार करते हैं और दुनिया को अपने नजरिए से दिखाना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि उनका मकसद सिर्फ यात्रा करना और लोगों के साथ अपने अनुभव साझा करना है. उन्होंने यह भी जोड़ा कि उन्हें किसी से कोई नफरत नहीं है.

यह भी पढ़ें: 'अरुणाचल चीन का हिस्सा...', शंघाई एयरपोर्ट पर भारतीय महिला का उत्पीड़न

व्लॉगर अनंत ने बताया कि उन्होंने तीन साल तक पढ़ाई नॉर्थ ईस्ट इंडिया में की थी. और जब एक ख़बर सामने आई की नॉर्थ ईस्ट इंडिया के एक व्यक्ति को चीन में हिरासत में लिया गया तो वह भावुक हो गए. इसी भावना के तहत उन्होंने एक वीडियो बनाया, जो बाद में उनके लिए परेशानी का कारण बना.

अनंत ने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान एहसास हुआ कि आम लोगों की “कोई औकात नहीं” होती, जब ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं.

