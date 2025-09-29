scorecardresearch
 

UN में 'टेरिरस्तान', पिच पर 'हारिस्तान' और ट्रंप के सामने 'भिखारिस्तान'! यूं पिटा पाकिस्तान

एशिया कप, UN का मंच और फिर राष्ट्रपति ट्रंप का दफ्तर... पाकिस्तान ने पिछले 48 घंटों में इन तीन प्लेटफॉर्म पर जैसे-तैसे अपना दबदबा दिखाना चाहा. लेकिन तीनों ही जगह पाकिस्तान बुरी तरह पीटा.

48 घंटे में 3 मंचों पर पाकिस्तान ने अपनी बेइज्जती करवाई है. (Photo: ITG)
पाकिस्तान को पिछले 48 घंटों में वैश्विक मंच, क्रिकेट पिच और कूटनीतिक गलियारों में करारी शिकस्त मिली है. संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में भारत ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना उसे 'टेररिस्तान' करार दिया. एशिया कप में हारिस रऊफ की हरकतों ने पाकिस्तान को 'हारिस्तान' का तमगा दिलाया और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने ब्रीफकेस खोलकर रेयर अर्थ मिनरल्स बेचने की आर्मी चीफ आसिम मुनीर की पेशकश ने पाकिस्तान की' भिखारिस्तान' की छवि को पुख्ता किया.

एशिया कप के फाइनल में रविवार को एक रोमांचक मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से शिकस्त देकर नौंवी बार इस खिताब पर कब्जा किया. एशिया कप में भारत-पाकिस्तान के बीच 3 मुकाबले हुए, तीनों ही मैच में भारत ने पाकिस्तान को हराया.

UN में 'टेररिस्तान' की सच्चाई बेनकाब

भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान का नाम लिए बिना उसे 'टेररिस्तान' करार दिया है. 

आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के लिए यूएन से आह्वान करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, "भारत आजादी के बाद से ही इस चुनौती का सामना कर रहा है, क्योंकि उसका पड़ोसी वैश्विक आतंकवाद का केंद्र है."

विदेशी मंत्री ने इस दौरान पाकिस्तान का नाम नहीं लिया. लेकिन पाकिस्तान के सेकेंड सेक्रेटरी मुहम्मद राशिद ने इस टिप्पणी पर अपने जवाब देने के अधिकार का इस्तेमाल किया और कहा कि यह "पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश" है.

इसके बाद 27 सितंबर को  संयुक्त राष्ट्र मिशन में भारत के सेकेंड सेक्रेटरी रेन्ताला श्रीनिवास ने कहा, "यह बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि एक पड़ोसी, जिसका नाम नहीं लिया गया था, ने फिर भी जवाब देने और सीमा पार आतंकवाद की अपनी लंबे समय से चली आ रही गतिविधियों को स्वीकार करने का फैसला किया."

उन्होंने शुरुआत करते हुए कहा, "पाकिस्तान की प्रतिष्ठा खुद बोलती है. इतने सारे भौगोलिक क्षेत्रों में आतंकवाद में उसकी छाप साफ दिखाई देती है, यह न केवल उसके पड़ोसियों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक खतरा है."

रेन्ताला श्रीनिवास ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा, "कोई भी तर्क या झूठ कभी भी टेररिस्तान के अपराधों को ढक नहीं सकता."

लेकिन राशिद ने गुस्से में यह स्वीकार कर लिया कि पाकिस्तान ही टेररिस्तान है. 

पिच पर 'हारिस्तान' की शर्मिंदगी

एशिया कप में पाकिस्तानी गेंदबाज हारिस रऊफ क्रिकेट कम और अपने पैंतरे को लेकर ज्यादा चर्चा में रहा. हारिस राउफ की खराब परफॉर्मेंस और अनुशासनहीन व्यवहार ने सुर्खियां बटोरीं. हारिस राउफ सुपर-4 की टक्कर में भारत के खिलाफ उलजुलूल हरकतें की और टीम इंडिया के फैंस को चिढ़ाने की कोशिश की.  रऊफ ने इस दौरान भारतीय सलामी बल्लेबाजों,अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल के साथ नोकझोंक की थी और विवादास्पद इशारे किए थे. हारिस रऊफ पर उसके व्यवहार के लिए आईसीसी ने फटकार लगाई. और मैच फीस का 30 फीसदी जुर्माना लगाया.

28 सितंबर को फाइनल में भी हारिस का प्रदर्शन फिसड्डी रहा. इस गेंदबाज ने कुल 22 गेंदे फेंकी. भारतीय बल्लेबाजों ने इसकी खूब पिटाई की और 22 बॉल में 50 रन बनाए. हारिस रऊफ को एक विकेट भी नहीं मिला. 

एशिया कप में भारत पाकिस्तान तीन बार भिड़े और तीनों ही बार भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दी. इस तरह से पाकिस्तान ये गुरुर भी टूट गया कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ कभी कभार ही चलता है. इस मैच में भारत ने सिलसिलेवार पाकिस्तान को तीनों ही मैच में धूल चटाया. 

ट्रंप के सामने ब्रीफकेस खोल रहा 'भिखारिस्तान'

व्हाइट हाउस में 25 सितंबर 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से हुई. इस मुलाकात से पाकिस्तान बहुत गदगद था. अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय ने 28 तारीख को इस मुलाकात की तस्वीरें जारी की. यहां से जारी एक तस्वीर में आसिम मुनीर सौदागर की भूमिका में दिख रहे हैं. 

पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप को रेयर अर्थ मिनरल्स का एक नमूना पेश किया. इस मुलाकात में उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस और विदेश मंत्री मार्को रुबियो भी मौजूद थे. आसिम मुनीर लकड़ी के एक बॉक्स में रंग-बिरंगे पत्थरों को राष्ट्रपति ट्रंप को दिखा रहे हैं. माना जा रहा है कि ये रेयर अर्थ मिनरल्स के नमूने हैं. 

दो राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात को पाकिस्तान ने दो सौदागरों की डील की तरह पेश कर दिया है. ये बार-बार डॉलर के लिए अमेरिका के सामने झोली फैलाने वाले पाकिस्तान हुक्मरानों का नया चाल है. पाकिस्तान के इन कदमों ने उसे दुनिया के मंच पर 'भिखारिस्तान' के रूप में पेश किया है.

रिपोर्ट के अनुसार आसिम मुनीर के ब्रीफकेस में बस्तानजाइट और मोनाजाइट जैसे खनिज शामिल थे, यह खनिज रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे सेरियम, लैंथनम और नियोडिमियम के लिए जाना जाता है. 

बता दें कि पाकिस्तान ने अमेरिका को रेयर अर्थ मिनरल्स बेचने के लिए डील साइन किया है. यह समझौता पाकिस्तान की फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गनाइजेशन ने मिसूरी की यूएस स्ट्रैटेजिक मेटल्स के साथ साइन किया है. यह कदम आर्थिक तंगी, खाली खजाने से जूझ रहे पाकिस्तान की बेताबी को दर्शाता है. 

