घने कोहरे का अलर्ट, दिल्ली-यूपी-पंजाब समेत नॉर्थ इंडिया के लिए मौसम विभाग की चेतावनी

भारत के कई इलाकों में अगले कुछ दिनों तक घना कोहरा छाए रहने की संभावना है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बताया कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में सुबह और रात के समय घना कोहरा छाया रहेगा.

भारत के इन हिस्सों में घना कोहरा छाया रहेगा. (Photo: AP)
देश के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड के साथ घना कोहरा लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है. ठंड से बचने के लिए लोग अलाव आदि का सहारा ले रहे हैं, वहीं कोहरे के कारण विजिबिलिटी पर गंभीर असर पड़ रहा है. मौसम का असर यातायात व्यवस्था पर भी साफ दिख रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, घना कोहरा भारत के कई इलाकों में अभी सुबह और रात के समय छाया रहेगा.

IMD ने बताया कि पंजाब में 27 दिसंबर तक घना कोहरा छाया रह सकता है. उत्तर प्रदेश में 23 और 25 से 28 दिसंबर के बीच रात और सुबह के समय घना कोहरे की संभावना है. हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में 24 से 27 दिसंबर तक घना कोहरा रहने का अनुमान है. पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के कुछ इलाकों में भी 22 से 27 दिसंबर के दौरान घने कोहरे की स्थिति बन सकती है.

वहीं, बिहार में 22 से 26 दिसंबर तक कड़ाके की ठंड पड़ सकती है. अगले 3 दिनों तक उत्तर-पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की की गिरावट आ सकती है. वहीं, अगले 2 दिनों तक महाराष्ट्र में न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है.

जानें दिल्ली-एनसीआर का मौसम
पिछले 24 घंटों में दिल्ली के अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है. जबकि न्यूनतम तापमान में कोई कमी नहीं आई. 23 दिसंबर को दिल्ली-एनसीआर में आसमान मुख्य रुप से साफ रहेगा. सुबह के समय हल्की से मध्यम धुंध छाई रहेगी. इसके अलावा 24 दिसंबर और 25 दिसंबर को भी आसमान साफ रहने की संभावना है और सुबह के समय हल्की धुंध छाई रह सकती है.

पहाड़ों पर बर्फबारी
जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लगातार बर्फबारी हो रही है. स्काइमेट वेदर के अनुसार,  कश्मीर घाटी में सर्दियों के सबसे कठोर दौर की शुरुआत हो चुकी है. गुलमर्ग और सोनमर्ग जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में भारी हिमपात दर्ज किया गया है. आगे भी यहां के पहाडों पर बर्फबारी जारी रहने की संभावना है.

---- समाप्त ----
Advertisement
Advertisement

    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
