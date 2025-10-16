scorecardresearch
 

Feedback

रूस से तेल खरीद बंद करने वाले ट्रंप के दावे पर राजनीतिक घमासान, राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना

रूस से भारत के तेल खरीद बंद करने वाले डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर भारत में राजनीतिक घमासान मचा दिया है. राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या पीएम ट्रंप को भारत के फैसले लेने और घोषित करने की अनुमति दे दी है. हालांकि, ट्रंप को दावों पर भारत ने अभी तक कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है.

Advertisement
X
राहुल गांधी ने पीएम मोदी को घेरा. (File photo: ITG)
राहुल गांधी ने पीएम मोदी को घेरा. (File photo: ITG)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने भारत-अमेरिका संबंधों और विदेश नीति को लेकर राजनीतिक विवाद को हवा दे दी है. ट्रंप ने व्हाइट हाउस में दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि भारत रूस से कच्चे तेल की खरीद बंद कर देगा. इसी दावे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला है, उन्हें दावा किया कि पीएम मोदी ट्रंप से डरे हुए नजर आ रहे हैं. साथ ही कांग्रेस नेता ने विदेश नीति में 'आउटसोर्सिंग' का आरोप लगाया.

दरअसल, व्हाइट हाउस में बोलते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के समक्ष भारत द्वारा रूसी कच्चे तेल के आयात के बारे में चिंता व्यक्त की है. इसके बाद उन्होंने (प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी) आज मुझे आश्वासन दिया कि वे रूस से तेल नहीं खरीदेंगे. ये एक बड़ा कदम है.' उन्होंने कहा कि भारत का ये फैसला चीन के लिए उदाहरण बनेगा और चीन इस पर सोचना चाहिए.' अमेरिका का कहना है कि ये यूक्रेन में रूस के युद्ध को आर्थिक मदद करता है.

ट्रंप ने पीएम मोदी को अपना दोस्त बताते हुए कहा, 'हमारा संबंध बहुत अच्छा है'. उन्होंने स्वीकार किया कि तेल खरीद बंद करने में समय लगेगा, लेकिन प्रक्रिया जल्द पूरी हो जाएगी. वे तुरंत बंद नहीं कर सकते, लेकिन प्रक्रिया चल रही है और जल्द समाप्त हो जाएगी. हालांकि, भारत ने ट्रंप के इस दावे पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.

सम्बंधित ख़बरें

Russian Oil Payment India
चीनी करेंसी में रूसी तेल का पैसा चुका रहा भारत, रूसी डिप्टी PM का दावा 
Trump
'अहंकार और PAK के पैसों के लालच में भारत से बिगाड़े रिश्ते', US के पूर्व राजदूत का ट्रंप पर हमला 
RBI On Tariff Impact In India
ट्रंप के टैरिफ की 'नो-टेंशन', अमेरिका में बोले RBI गवर्नर- भारत की बुनियाद बहुत मजबूत  
PM Modi and Donald Trump
'भारत अब रूस से नहीं खरीदेगा तेल', ट्रंप का दावा... बोले- PM मोदी ने मुझे आश्वासन दिया है 
gaza hamas palestine firing
Gaza में हमास का नया कांड, 8 लोगों की बेरहमी से हत्या 
Advertisement

चीन से भी कराना होगा ये काम

उन्होंने कहा, 'अब हमें चीन से भी यही काम करवाना होगा.' उन्होंने कहा कि बीजिंग पर दबाव डालना मिडिल ईस्ट में पिछले सप्ताह हमने जो किया, उसकी तुलना में अपेक्षाकृत आसान है.

राहुल ने पीएम को घेरा

ट्रंप के इसी बयान को लेकर राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट साझा कर पीएम मोदी पर निशाना साधा. उन्होंने लिखा, 'पीएम मोदी ट्रंप से डरते हैं. उन्होंने ट्रंप को भारत के फैसले लेने और घोषित करने की अनुमति दे दी कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा.'

उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप द्वारा बार-बार की गई अनदेखी के बावजूद पीएम उन्हें बधाई संदेश भेजते रहते हैं और वित्त मंत्री की अमेरिका यात्रा रद्द कर दी गई. राहुल ने दावा किया कि पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर पर ट्रंप के रुख का विरोध नहीं किया.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement