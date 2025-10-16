रूस से तेल खरीद बंद करने वाले ट्रंप के दावे पर राजनीतिक घमासान, राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने भारत-अमेरिका संबंधों और विदेश नीति को लेकर राजनीतिक विवाद को हवा दे दी है. ट्रंप ने व्हाइट हाउस में दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि भारत रूस से कच्चे तेल की खरीद बंद कर देगा. इसी दावे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला है, उन्हें दावा किया कि पीएम मोदी ट्रंप से डरे हुए नजर आ रहे हैं. साथ ही कांग्रेस नेता ने विदेश नीति में 'आउटसोर्सिंग' का आरोप लगाया.

दरअसल, व्हाइट हाउस में बोलते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के समक्ष भारत द्वारा रूसी कच्चे तेल के आयात के बारे में चिंता व्यक्त की है. इसके बाद उन्होंने (प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी) आज मुझे आश्वासन दिया कि वे रूस से तेल नहीं खरीदेंगे. ये एक बड़ा कदम है.' उन्होंने कहा कि भारत का ये फैसला चीन के लिए उदाहरण बनेगा और चीन इस पर सोचना चाहिए.' अमेरिका का कहना है कि ये यूक्रेन में रूस के युद्ध को आर्थिक मदद करता है.

ट्रंप ने पीएम मोदी को अपना दोस्त बताते हुए कहा, 'हमारा संबंध बहुत अच्छा है'. उन्होंने स्वीकार किया कि तेल खरीद बंद करने में समय लगेगा, लेकिन प्रक्रिया जल्द पूरी हो जाएगी. वे तुरंत बंद नहीं कर सकते, लेकिन प्रक्रिया चल रही है और जल्द समाप्त हो जाएगी. हालांकि, भारत ने ट्रंप के इस दावे पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.

चीन से भी कराना होगा ये काम

उन्होंने कहा, 'अब हमें चीन से भी यही काम करवाना होगा.' उन्होंने कहा कि बीजिंग पर दबाव डालना मिडिल ईस्ट में पिछले सप्ताह हमने जो किया, उसकी तुलना में अपेक्षाकृत आसान है.

PM Modi is frightened of Trump.



1. Allows Trump to decide and announce that India will not buy Russian oil.

2. Keeps sending congratulatory messages despite repeated snubs.

3. Canceled the Finance Minister’s visit to America.

4. Skipped Sharm el-Sheikh.

5. Doesn’t contradict him… — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 16, 2025

राहुल ने पीएम को घेरा

ट्रंप के इसी बयान को लेकर राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट साझा कर पीएम मोदी पर निशाना साधा. उन्होंने लिखा, 'पीएम मोदी ट्रंप से डरते हैं. उन्होंने ट्रंप को भारत के फैसले लेने और घोषित करने की अनुमति दे दी कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा.'

उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप द्वारा बार-बार की गई अनदेखी के बावजूद पीएम उन्हें बधाई संदेश भेजते रहते हैं और वित्त मंत्री की अमेरिका यात्रा रद्द कर दी गई. राहुल ने दावा किया कि पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर पर ट्रंप के रुख का विरोध नहीं किया.

