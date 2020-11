मुंबई हमले पर PAK का कुबूलनामा, भारत बोला- सबूत होने के बाद भी अब तक सजा नहीं

पाकिस्तान की ओर से एक लिस्ट जारी की गई है, जिसमें एक दर्जन से अधिक ऐसे आतंकियों के नाम हैं जिनका सीधा संबंध 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले से था. पाकिस्तान के इस कुबूलनामे पर भारत ने प्रतिक्रिया दी है. विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि भारत द्वारा साझा किए गए आवश्यक साक्ष्य के बावजूद पाकिस्तान पीड़ितों के परिवार को न्याय दिलाने में ईमानदारी नहीं दिखा रहा है.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि हमने पाकिस्तान की मोस्ट वांटेड हाई प्रोफाइल आतंकवादियों पर एक अपडेटेड बुक जारी करने के बारे में देखा, जिसमें 26/11 मुंबई हमलों में शामिल कई पाकिस्तानी नागरिकों के नाम हैं.

It is a fact that the 26/11 terror attack was planned, executed and launched from Pakistan's territory. The list makes it clear that Pakistan possess all necessary information & evidence on conspirators & facilitator of the attack based in Pakistan: MEA Spox Anurag Srivastava https://t.co/LNMtkuuDtx