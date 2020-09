कपिल सिब्बल का ट्वीट- LAC से लेकर गिरती अर्थव्यवस्था, कुछ भी कंट्रोल में नहीं

भारत और चीन के बीच सीमा पर बीती रात एक बार फिर तनाव बढ़ा. अबकी बार हालात फायरिंग तक पहुंच गए. चीनी सेना ने जब घुसपैठ की कोशिश की तो दोनों ओर से वार्निंग शॉट फायर किए गए. इस मामले में चीनी सेना की ओर से आधिकारिक बयान आ गया है, हालांकि अभी भी भारत के आधिकारिक बयान का इंतजार है. इस बीच राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं.



कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने मंगलवार को ट्वीट कर केंद्र सरकार को घेरा. कपिल सिब्बल ने लिखा कि LAC, कोरोना केस, अर्थव्यवस्था की स्थिति, छात्रों के होते सुसाइड, मीडिया पर अब कोई कंट्रोल नहीं है. आप डक के साथ खेलें, लेकिन डक स्कोर ना करें.

No Control Over :



1) Line of Actual Control

2) Worrisome surge in COVID -19 cases

3) Continuing economic slide

4) Students committing suicide

5) Mainstream media serving their political masters



Play with the ducks

But

Don’t score a DUCK