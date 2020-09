LAC पर फायरिंग को लेकर चीन के झूठ पर झूठ, चीनी सेना और अखबार ने किए ये दावे

चीन ने एक बार फिर बॉर्डर पर माहौल बिगाड़ने की गुस्ताखी की है. बीती रात लद्दाख में पैंगोंग इलाके के पास चीन की ओर से घुसपैठ की कोशिश की गई, जिसके बाद हालात इतने बिगड़े कि वार्निंग फायरिंग शॉट दागने पड़े. दोनों सेनाओं की ओर से रात को गोलीबारी की बात सामने आई है, जो कि 1975 के बाद पहली बार हुआ है. हालांकि, इसमें किसी को चोट नहीं पहुंची है.



अब इस घटना के बाद चीन की ओर से एक बार फिर भारत पर आरोप लगाना शुरू हो गया है. चीन का कहना है कि भारत ने ही LAC पार की और फिर फायरिंग कर उकसाना शुरू कर दिया.



चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने चीनी सेना के हवाले से लिखा है कि भारतीय सेना ने सोमवार को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर घुसपैठ की कोशिश की, इसके बाद कुछ वार्निंग शॉट भी दागे. जवाब में चीनी सेना को जबरन जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी.



चीनी सेना के वेस्टर्न कमांड के प्रवक्ता सीनियर कर्नल झांग शुली का कहना है कि भारतीय सेना ने पैंगोंग लेक के दक्षिणी इलाके में शेनपाओ माउंटेन के पास घुसपैठ की. दोनों देशों के बीच जो समझौता हुआ, उसे भारतीय सेना ने तोड़ा है.

Indian troops' illegal crossing of the LAC on Mon seriously violated agreements reached by China & #India, stirred up tensions in the region, and would easily cause misunderstandings & misjudgments, which is a serious military provocation: spokesperson https://t.co/9A0j8nU5IS