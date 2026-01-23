scorecardresearch
 
जम्मू-कश्मीर के कठुआ में एनकाउंटर, जैश-ए-मोहम्मद का पाकिस्तानी आतंकी ढेर

आतंकियों की मौजूदगी की सूचना पर चलाए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़ शुरू हुई. भारतीय सेना और जम्मू-कश्मीर पुलिस की एसओजी के संयुक्त अभियान में जैश-ए-मोहम्मद का एक आतंकी मारा गया.

कठुआ में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में जैश का एक आतंकी ढेर. (File Photo: PTI)
जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले के बिलावर इलाके में शुक्रवार शाम सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई. भारतीय सेना और जम्मू-कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) के जॉइंट ऑपरेशन में जैश-ए-मोहम्मद का एक आतंकी मारा गया. इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की खुफिया सूचना के आधार पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा था, तभी आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई, जिसमें एक आतंकी ढेर हो गया. फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है और सुरक्षा बल सतर्क हैं.

अधिकारियों ने बताया कि  आतंकवादी की पहचान उस्मान नामक पाकिस्तानी नागरिक के रूप में हुई. यह अभियान बिलवार के इलाके में जम्मू-कश्मीर पुलिस की एक टीम ने सेना और सीआरपीएफ के साथ कोऑर्डिनेशन में चलाया. सुरक्षा बलों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आतंकी को ढेर कर दिया. फिलहाल इलाके में तलाशी अभियान जारी है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है.

इस घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए आईजीपी जम्मू ने कहा, 'कठुआ जिले के बिलावर क्षेत्र में सेना और सीआरपीएफ के साथ संयुक्त अभियान में जम्मू-कश्मीर पुलिस की एसओजी टीम ने एक पाकिस्तानी जैश आतंकवादी को मार गिराया है.' ऑपरेशन की जानकारी साझा करते हुए, राइजिंग स्टार कॉर्प्स ने X पर पोस्ट किया, 'विशिष्ट खुफिया सूचनाओं के आधार पर, सेना और पुलिस ने 23 जनवरी 2026 को कठुआ के परहेतर क्षेत्र में संयुक्त अभियान चलाया. इलाके की घेराबंदी कर संपर्क स्थापित किया गया. संयुक्त बलों के सटीक हमले में एक विदेशी आतंकवादी को मार गिराया गया. तलाशी अभियान जारी है.'

