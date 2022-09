IMD Rainfall: इन पांच राज्यों में अगले 48 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी, ओडिशा में भी IMD का अलर्ट

Weather Update, IMD Rainfall: राजस्थान समेत देश के विभिन्न हिस्सों से मॉनसून की विदाई हो चुकी है. उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में मौसम शुष्क बना हुआ है. इस बीच मौसम विभाग (IMD) ने जानकारी दी कि अगले दो-तीन दिनों के दौरान उत्तर-पश्चिम भारत के कुछ और हिस्सों और इससे सटे मध्य भारत के कुछ हिस्सों से दक्षिण-पश्चिम मॉनसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी. वहीं, मॉनसून की वापसी से पहले कई राज्यों में जमकर बारिश भी देखने को मिल रही है. ओडिशा समेत देश के कई राज्य ऐसे हैं, जहां मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में हल्की से भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है.

मौसम विभाग की मानें तो 28 से 30 सितंबर तक आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में गरज के साथ मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग की मानें तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में आज (बुधवार), 28 सितंबर को न्यूनतम तापमान 25 डिग्री और अधिकतम तापमान 35 डिग्री रहेगा. मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, अमरावती में 28 सितंबर से 30 सितंबर तक लगातार बारिश हो सकती है.

o Scattered to fairly widespread light/moderate rainfall with isolated heavy falls very likely over Odisha on 29th September and 01st & 02nd October; and Jharkhand & Sub-Himalayan West Bengal-Sikkim on 02nd October, 2022.