कर्नाटकः अमित शाह बोले- येदियुरप्पा सरकार कार्यकाल भी पूरा करेगी, फिर से जीतेगी भी

कर्नाटक के दौरे पर गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा पर विश्वास जताते हुए दावा किया कि राज्य की येदियुरप्पा सरकार न सिर्फ अपना कार्यकाल पूरा करेगी बल्कि फिर से 5 साल के लिए पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में लौटेगी.

केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह ने कहा, 'मैंने कई कांग्रेस नेताओं को बयान देते और भ्रम पैदा करते देखा है, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) सरकार कर्नाटक में कार्यकाल पूरा करेगी और एक बार फिर राज्य की सत्ता में वापस आएगी.'

शाह की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई जब येदियुरप्पा के मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने को लेकर अटकलों का दौर जारी है.

Inauguration and launch of various development projects for our police personnel in Karnataka. https://t.co/gjDHhxPqU1