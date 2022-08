Floods and Rain: हिमाचल पर टूटा कुदरत का कहर, अब तक 22 मौतें...कई लापता, इन राज्यों में बारिश का अलर्ट

Himachal and Uttarakhand Weather, Floods and Rain Updates: देशभर के कई राज्यों में भारी बारिश के चलते आम जनजीवन अस्त-व्यस्त है. मौसम विभाग (IMD) की ओर से उत्तराखंड, हिमाचल और कश्मीर में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. हिमाचल प्रदेश में अगले 12 घंटे के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है. पहाड़ी राज्यों में 24 अगस्त तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है.

इसके अलावा भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने उत्तरी झारखंड में भी बारिश की संभावना जताई है. वहीं, पूर्वी मध्य-प्रदेश, झारखंड, उत्तरी ओडिशा और छत्तीसगढ़ में भी बारिश का अनुमान है. हिमाचल प्रदेश पर कुदरत का ऐसा कहर टूटा है कि बादल फटने से आए सैलाब में अब तक 22 लोगों की मौत हो गई है. जबकि कई लोग लापता भी हैं. इस बीच मौसम विभाग ने अभी बारिश का नहीं थमने का अनुमान जताया है. IMD के मुताबिक, प्रदेश में 12 घंटे भीषण बारिश का अलर्ट है.

Uttarakhand | SDRF Rescue reached the spot on receiving info of some people being trapped in Aranyam Resort in Mohanchatti area of Pauri Garhwal district. All connectivity had been broken. Teams were mobilized immediately, rescue work is in progress: SDRF https://t.co/9PlOycKXbK pic.twitter.com/0Jiaaxl1mP August 21, 2022

हिमाचल प्रदेश में लगातार तेज बारिश के चलते भूस्खलन (landslide) और बादल फटने की घटनाएं हुई हैं. राज्य में भारी तबाही मची है. कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं. हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन, बाढ़ और बादल फटने की घटनाओं में एक ही परिवार के आठ सदस्यों समेत 22 लोगों की मौत हो गई है जबकि कुछ लोग लापता भी हैं. सबसे ज्यादा नुकसान मंडी, कांगड़ा और चंबा जिले में हुआ है.

Uttarakhand | SDRF Rescue reached the spot on receiving info of some people being trapped in Aranyam Resort in Mohanchatti area of Pauri Garhwal district. All connectivity had been broken. Teams were mobilized immediately, rescue work is in progress: SDRF Spokesperson pic.twitter.com/CQ4hdhnNCZ — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) August 21, 2022

उत्तराखंड में भी बारिश-बाढ़ से जनजीवन प्रभावित

उत्तराखंड के पहाड़ों पर भी भारी बारिश का प्रकोप जारी है. कई स्थानों पर बारिश के कारण जलभराव और सड़कों का कटाव देखने को मिला है.

Himachal Pradesh | Tourists stuck in long jams as Mandi reels from heavy rains that have been lashing the district and the state for the past 36 hours. Roads continue to be blocked, water levels swelled, relief work on. pic.twitter.com/k2WRNsHcPY — ANI (@ANI) August 21, 2022

बारिश के बीच भूस्खलन की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं. ऐसे में पहाड़ों पर घूमने जाने वाले लोगों को अलर्ट किया जा रहा है. साथ ही यात्रा से बचने की सलाह भी दी जा रही है.