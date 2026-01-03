scorecardresearch
 
'पंजाब की स्थिति देख मन व्यथित...', सीएम सैनी ने निहंग सिखों को बताया संत सिपाही

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि गुरु साहिबान की धरती पंजाब जो हंसता-खेलता और समृद्ध था, उसकी आज स्थिति देखकर मन व्यथित हो जाता है. उन्होंने निहंग सिखों को निर्भीक संत सिपाही बताया.

निहंग सिखों के कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम सैनी (Photo: Screengrab)
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 1984 के सिख विरोधी दंगों में पीड़ित सिख परिवारों के लिए अपनी सरकार की ओर से उठाए गए कदम गिनाए. उन्होंने कहा कि सिख विरोधी दंगों के पीड़ित परिवारों को नौकरी देने का प्रावधान हमारी सरकार ने किया. हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संत कबीर कुटीर पर निहंग सिखों के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पंजाब की स्थिति पर भी दुख जताया.

निहंग सिख समाज के लोगों ने 25 नवंबर को आयोजित 350वें शहीदी समागम के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को साधुवाद दिया. मुख्यमंत्री सैनी ने निहंग सिखों को संबोधित करते हुए कहा कि गुरु साहिबान की धरती पंजाब की आज की स्थिति देख मन व्यथित है. उन्होंने कहा कि जो हंसता-खेलता पंजाब था. जो कभी समृद्ध रहा पंजाब था, वह पंजाब आज कर्ज में डूबा है.

सीएम सैनी ने कहा कि नशे से समाज टूट रहा है और उद्योग ठप हैं. युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है.  उन्होंने यह आह्वान किया कि निहंग सिख संप्रदाय नई पीढ़ी को गुरु साहिबान के आदर्शों से जोड़ें. सीएम सैनी ने कहा कि आप एक निर्भीक संत सिपाही हैं, जो शस्त्रों से सुसज्जित होकर धर्म की रक्षा करते हैं.

उन्होंने कहा कि जहां निहंग सिख खड़े हुए, वहां अधर्म नहीं ठहरा. आपका आशीर्वाद हमारे लिए अमृत के समान है. जब-जब मानवता पर संकट मंडराया है, अन्याय ने सिर उठाया है, तब-तब ढाल बनकर निहंग सिंह खड़े हुए हैं. सीएम सैनी ने कहा कि इतिहास इस बात का गवाह है कि जहां निहंग सिंह खड़े हुए हैं, वहां अधर्म ठहरा नहीं है.
 

