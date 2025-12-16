'कांग्रेस ने संविधान कुचला, चुनावों में की धांधली', बोले हरियाणा CM नायब सिंह सैनी

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हांसी में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला. अपने भाषण में उन्होंने कहा कि देश की जनता यह अच्छी तरह जानती है कि कांग्रेस वही पार्टी है जिसने आपातकाल लगाकर लोकतंत्र और संविधान दोनों को कमजोर किया था. उन्होंने आरोप लगाया कि उस दौर में लोगों के मौलिक अधिकारों का खुलेआम हनन किया गया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस का चुनावी इतिहास भी विवादों से भरा रहा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अलग-अलग समय पर चुनावों में धांधली की और बूथ कैप्चरिंग जैसी घटनाएं आम थीं. हरियाणा की जनता इस सच्चाई से भली-भांति परिचित है कि कांग्रेस शासन में किस तरह लाठी-डंडों के बल पर बूथों पर कब्जा किया जाता था और मतदाताओं को डराया जाता था.

नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस सरकारों के समय शराब और पैसों के दम पर वोट खरीदना आम बात थी. उन्होंने रोहतक, भिवानी और फरीदाबाद जैसे शहरों का जिक्र करते हुए कहा कि इन इलाकों में बूथ कैप्चरिंग की घटनाओं का पूरा रिकॉर्ड मौजूद है.

मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि कांग्रेस नेताओं के खिलाफ चुनावी गड़बड़ियों के कई मामले आज भी दर्ज हैं और कुछ केस अदालतों में चल रहे हैं.

मुख्यमंत्री ने आगे आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं के नाम पर मतदाता सूची में गड़बड़ी कराई गई. कई जिलों में नकली पहचान पत्र बनवाकर वोट डलवाने की शिकायतें सामने आती रही हैं. उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं कांग्रेस की राजनीति का हिस्सा रही हैं और जनता अब इसे अच्छी तरह समझ चुकी है.

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आज हरियाणा की जनता पारदर्शी और निष्पक्ष शासन चाहती है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि मौजूदा सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी तरह की चुनावी गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

अंत में मुख्यमंत्री ने जनता से अपील की कि वे कांग्रेस के इतिहास को याद रखें और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जागरूक रहें.



