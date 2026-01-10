World Hindi Diwas 2026 Wishes: विश्व हिंदी दिवस पर शेयर कीजिए दिल छू लेने वाले शुभकामना संदेश

वक्ताओं की ताकत है हिंदी,
लेखकों का अभिमान है हिंदी.
विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं
हम सब का अभिमान है हिंदी,
भारत देश की शान है हिंदी.
विश्व हिंदी दिवस की शुभकामनाएं
हिंदी दिवस पर हमने ठाना है,
लोगों में हिंदी का स्वाभिमान जगाना है.
विश्व हिंदी दिवस की शुभकामनाएं.
हर कण में बसी है हिंदी, हर दिल की यह बोली है.
बिना हिंदी के तो हमारी हर बात अधूरी है.
हम सब का अभिमान है हिंदी,
भारत देश की शान है हिंदी.
हिंदी सिर्फ हमारी भाषा नहीं, पहचान भी है.
आइए हिंदी बोलें, हिंदी सीखें और हिंदी सिखाएं
विश्व हिंदी दिवस की शुभकामनाएं
हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा.
विश्व हिंदी दिवस की शुभकामनाएं.