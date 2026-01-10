scorecardresearch
 
World Hindi Diwas 2026 Wishes: विश्व हिंदी दिवस पर शेयर कीजिए दिल छू लेने वाले शुभकामना संदेश

World Hindi Diwas 2026 Wishes: विश्व हिंदी दिवस हर वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है. हिंदी भाषा आज दुनिया भर में करोड़ों लोगों द्वारा बोली जाती है. यह दिन हर भारतीय के लिए गर्व और सम्मान का प्रतीक है. आइए इस खास अवसर पर अपने प्रिय मित्रों और परिचितों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दें.

विश्व हिंदी दिवस पर शुभकामनाएं भेजिए.
वक्ताओं की ताकत है हिंदी,
लेखकों का अभिमान है हिंदी.
विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं


हम सब का अभिमान है हिंदी,
भारत देश की शान है हिंदी.
विश्व हिंदी दिवस की शुभकामनाएं


हिंदी दिवस पर हमने ठाना है,
लोगों में हिंदी का स्वाभिमान जगाना है.
विश्व हिंदी दिवस की शुभकामनाएं.

हर कण में बसी है हिंदी, हर दिल की यह बोली है.
बिना हिंदी के तो हमारी हर बात अधूरी है.


हम सब का अभिमान है हिंदी,
भारत देश की शान है हिंदी.


हिंदी सिर्फ हमारी भाषा नहीं, पहचान भी है.
आइए हिंदी बोलें, हिंदी सीखें और हिंदी सिखाएं
विश्व हिंदी दिवस की शुभकामनाएं


हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा.
विश्व हिंदी दिवस की शुभकामनाएं.

