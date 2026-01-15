scorecardresearch
 
Magh Bihu 2026 Wishes: अपनों को शेयर करें खुशियों से भरपूर ये मैसेज, खास अंदाज में दें माघ बिहू की शुभकामनाएं

Magh Bihu 2026 Wishes in Hindi: माघ बिहू असम के प्रमुख त्योहारों में से एक है. नई फसल की बुवाई और कटाई के चक्र का जश्न माघ बिहू के रूप में मनाया जाता है. इस दिन अग्नि देव की पूजा का विधान है. माघ बिहू के इस शुभ अवसर को खास बनाने के लिए आप अपने प्रियजनों को सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना से भरपूर मैसेज भेजकर माघ बिहू की शुभकामनाएं दे सकते हैं.

Magh Bihu wishes in Hindi (File Photo- PTI)
> माघ बिहू के इस मौके पर, 
आपके जीवन में नई उड़ानें हों, 
और आप हमेशा खुश रहें,
यह त्योहार आपके लिए सुख और समृद्धि लाए.
माघ बिहू 2026 की शुभकामनाएं!

 

> बिहू के ढोल की थाप से आपके जीवन में खुशियों की लय गूंज उठे, 
आपको रंगों से भरे हुए माघ बिहू उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं!

> नया मौसम, नई उमंग, नया विश्वास,
बिहू संग खिल उठे हर एक एहसास!
Happy Magh Bihu 2026


> दुख दूर हों, खुशियां पास आएं,
जीवन में हर दिन बिहू सा बन जाए!
Happy माघ बिहू!


> नई फसल की खुशबू से महके हर आंगन,
बिहू लाए जीवन में सुख, शांति और अपनापन।
नाचे मन, गाए दिल, खुशियों की हो बौछार,
बिहू के पावन पर्व पर शुभ हो हर परिवार!


> मान मिले सम्मान मिले,
सुख-समृद्धि का वरदान मिले।
खुश रहो आप और आपका परिवार,
भोगाली बिहू लाए जीवन में बहार!

 

> फसलों की हरियाली, मन की खुशहाली,
बिहू लाए जीवन में तरक्की निराली,
साथ हो अपनों का, साथ हो विश्वास,
हर दिशा से मिले आपको सुख का प्रकाश!
Happy Magh Bihu 2026

---- समाप्त ----
