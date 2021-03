Holi 2021: प्यार व रंग भरे मैसेज से दें होली की शुभकामनाएं, ऐसे करें Wish

Happy Holi 2021: होली का त्योहार लोगों के दिलों में खुशी और फिजाओं में रंग भर देता है. होली के दिन लोग एक-दूसरे को रंग लगाकर खुशियां मनाते और होली की शुभकामनाएं देते हैं. हालांकि, कोरोना महामारी के बीच इस बार अपने घर के अंदर रहकर ही होली मनाने की अपील की जा रही है. ऐसे में आप सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को Facebook और Whatsapp के जरिए रंगभरे मैसेज भेजकर होली की शुभकामनाएं देने के साथ त्‍योहार को और रंगीन बना सकते हैं.

आजतक के सभी पाठकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं

1- प्यार के रंगों से भरो पिचकारी,

स्नेह के रगों से रंग दो दुनिया सारी,

ये रंग न जाने कोई जात न बोली,

सबको हो मुबारक ये Happy Holi!

2- दिलों को मिलाने का मौसम है,

दूरियां मिटाने का मौसम है,

होली का त्योहार ही ऐसा है,

रंगों में डूब जाने का मौसम है!

Happy Holi 2021

3- गुल ने गुलशन से गुलफाम भेजा है,

सितारों ने आसमान से सलाम भेजा है,

मुबारक हो आपको ये होली का त्योहार,

हमने दिल से ये पैगाम भेजा है!

होली मुबारक 2021

4- राधा का रंग और कान्हा की पिचकारी,

प्यार के रंग से रंग दो दुनिया सारी,

ये रंग न जाने कोई जात न बोली,

मुबारक हो आपको ये रंग भरी होली!

Happy Holi 2021

5- मोहब्बत के रंग तुम पर बरसा देंगे आज,

अपने प्यार की बौछार से तुम्हें भिगो देंगे आज,

तुम पे बस निशान हमारे ही दिखेंगे,

कुछ इस तरह तुम्हें रंग लगा देंगे आज!

होली की शुभकामनाएं!

6- गुलजार खिलें हों परियों के,

और मंजिल की तैयारी हो,

कपड़ों पर रंगों के छींटों से,

खुशरंग अजब गुलकारी हो!

Holi मुबारक 2021

7- ऐसे मनाना होली का त्योहार,

पिचकारी से बरसे सिर्फ प्यार,

यही मौसम है अपनों से गले मिलने का,

तो गुलाल लेकर हो जाओ तैयार!

Happy Holi Wishes 2021

8- पू्र्णमासी के चांद से चांदनी बोली,

खुशियों से भरे सबकी झोली,

मुबारक हो आपको प्यारी होली!

Happy Holi to all of you!

9- रंगों की फुवार है,

गीत की बहार है,

बांटता जो प्यार है,

होली का त्योहार है!

होली की शुभकामनाएं!



10- लाल पीला हरा नीला,

हो सब रंगों की बौछार,

रंग भर जाए आपके जीवन में,

ये होली का शुभ त्योहार!

Happy Holi!

11- भूल जाओ अब सारे गम,

खेलो होली के सब रंग!

होली मुबारक 2021!

12- होली है भई होली है, बुरा न मानो होली है!

आओ मिलकर खुशियां मनाएं, अपनों को हम रंग लगाएं!

2021 Happy Holi!

Holi Wishes with Colours

13- रंगों की वर्षा, गुलाल की फुहार

सूरज की किरणें, खुशियों की बौछार,

चंदन की खुशबू, अपनों का प्यार

मुबारक हो आपको, होली का त्योहार

Happy Holi to All of You!

14- पिचकारी की धार, गुलाल की बौछार

अपनों का प्यार, यही है होली का त्योहार!!

होली 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं

15- आज मुबारक, कल मुबारक

होली का हर पल मुबारक

रंग-बिरंगी होली में आपको हर रंग मुबारक

Happy Holi 2021