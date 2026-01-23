प्रेमी के साथ मिलकर पति को बिरयानी खिलाकर मार डाला, दोनों ने रातभर देखी अश्लील फिल्म

आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. दुग्गिराला मंडल के चिलुवुरु गांव में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की बेरहमी से हत्या कर दी. आरोप है कि हत्या के बाद महिला पूरी रात अकेले बैठकर अश्लील वीडियो देखती रही और सुबह पड़ोसियों को बुलाकर पति की मौत को हार्ट अटैक बताया. इस खुलासे के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है.

सिनेमा हॉल में टिकट काउंटर से शुरु हुए अवैध संबंध

मंगलागिरी ग्रामीण सर्कल इंस्पेक्टर वेंकटब्रह्मन और दुग्गिराला थाना प्रभारी वेंकटारवि के अनुसार, मृतक की पहचान लोकम शिवनागरजू के रूप में हुई है, जो चिलुवुरु गांव के रहने वाले और पेशे से प्याज व्यापारी थे. उनकी शादी वर्ष 2007 में लक्ष्मी माधुरी से हुई थी और उनके दो बेटे हैं. लक्ष्मी माधुरी विजयवाड़ा के एक सिनेमा हॉल में टिकट काउंटर पर काम करती थी. इसी दौरान उसकी पहचान सत्तेनपल्ली निवासी गोपी से हुई, जो बाद में अवैध संबंध में बदल गई.

पति को भेजा हैदराबाद तो वापस आ गया

पुलिस के मुताबिक, पत्नी को पति का व्यापार पसंद नहीं था और उसने उसे काम छोड़ने के लिए मजबूर किया. बाद में गोपी के हैदराबाद में ट्रैवल्स व्यवसाय से जुड़े होने के कारण लक्ष्मी माधुरी ने अपने पति को वहां नौकरी करने भेज दिया. कुछ समय बाद शिवनागरजू वापस गांव लौट आया, जिससे पति-पत्नी के बीच विवाद बढ़ने लगे. घर पर पति की मौजूदगी प्रेम संबंधों में बाधा बनने लगी, जिसके बाद लक्ष्मी माधुरी ने उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची.

बिरयानी में मिलाई 20 नींद की गोलियां

आरोप है कि 18 जनवरी की रात लक्ष्मी माधुरी ने बिरयानी बनाई और उसमें करीब 20 नींद की गोलियां पीसकर मिला दीं. खाना खाने के बाद शिवनागरजू गहरी नींद में चला गया. रात करीब 11:30 बजे प्रेमी गोपी घर पहुंचा. गोपी ने सो रहे शिवनागरजू के सीने पर बैठकर उसे दबोचा, जबकि लक्ष्मी माधुरी ने तकिया उसके मुंह और नाक पर रख दिया. दम घुटने से शिवनागरजू की मौत हो गई. इसके बाद उन्होंने वहीं बैठकर रातभर अश्लील फिल्म देखी.

सुबह 4 बजे करने लगी रोना पीटना

सुबह करीब चार बजे लक्ष्मी माधुरी ने पड़ोसियों को बुलाकर शोर मचाया और पति की मौत को हार्ट अटैक आने की बात कही. हालांकि, पड़ोसियों को पहले से चले आ रहे पारिवारिक विवाद और अवैध संबंधों की जानकारी थी. और फिर शव के कान से खून निकलने और चोट के निशान देखकर उनका संदेह और गहराया. मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर पोस्टमार्टम कराया, जिसमें सीने की हड्डियां टूटने और दम घुटने से मौत की पुष्टि हुई. इसके बाद पुलिस ने लक्ष्मी माधुरी से पूछताछ की और हत्या का खुलासा हुआ. फिलहाल मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.

