गोवा के नाइटक्लब की आग में सरपंच का हाथ! लुकआउट नोटिस जारी

गोवा पुलिस ने नागोवा-अर्पोरा पंचायत के सरपंच रोशन रेडकर के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी किया है. रेडकर पर आरोप है कि उन्होंने लुथरा ब्रदर्स को अर्पोरा स्थित नाइटक्लब ‘बिर्च बाय रोमियो लेन’ चलाने में मदद की, जहां 7 दिसंबर की रात आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी.

पुलिस ने रेडकर को अपनी भूमिका की जांच के लिए तलब किया था, लेकिन वह मजिस्ट्रेट कोर्ट से अंतरिम जमानत लेकर फरार हो गया. बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट, गोवा बेंच ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. इसके बाद से वह पुलिस की पहुंच से बाहर है.

नाइटक्लब के नियमों का उल्लंघन

पुलिस के अनुसार, बिर्च बाय रोमियो लेन नाइटक्लब बिना उचित एनओसी और अनुमतियों के चल रहा था. यह क्लब कई नियमों और सुरक्षा मानकों का उल्लंघन कर रहा था, इसके बावजूद कहा जाता है कि सरपंच रेडकर के संरक्षण में यह काम करता रहा.

पिछले हफ्ते अंजुना पुलिस ने पंचायत सचिव रघुवीर बगकर को भी गिरफ्तार किया था. उन पर आरोप था कि उन्होंने क्लब को नियमों के उल्लंघन के बावजूद नहीं रोका और गिराने का आदेश होने के बावजूद कार्रवाई नहीं की.

फरार आरोपी पर LOC जारी

रोशन रेडकर अभी तक पुलिस की पकड़ में नहीं आया है. इस कारण गोवा पुलिस ने उनके खिलाफ LOC जारी कर दिया है ताकि वह देश से बाहर न निकल सकें. पुलिस उनकी तलाश कर रही है और जांच जारी है.

इस मामले में गोवा प्रशासन ने सुरक्षा और नियमों की खामियों पर भी सवाल उठाए हैं. पुलिस ने कहा है कि सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों से सख्ती से पूछताछ की जाएगी.

