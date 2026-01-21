scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

गोवा के नाइटक्लब की आग में सरपंच का हाथ! लुकआउट नोटिस जारी

गोवा पुलिस ने नागोवा-अर्पोरा पंचायत के सरपंच रोशन रेडकर के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी किया है. रेडकर पर आरोप है कि उन्होंने बिर्च बाय रोमियो लेन नाइटक्लब चलाने में मदद की, जहां 6 दिसंबर को आग लगने से 25 लोगों की मौत हुई थी. हाईकोर्ट ने उसकी अग्रिम जमानत खारिज की और वह फरार है.

Advertisement
X
25 लोगों की मौत हुई थी. (Photo: ITG)
25 लोगों की मौत हुई थी. (Photo: ITG)

गोवा पुलिस ने नागोवा-अर्पोरा पंचायत के सरपंच रोशन रेडकर के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी किया है. रेडकर पर आरोप है कि उन्होंने लुथरा ब्रदर्स को अर्पोरा स्थित नाइटक्लब ‘बिर्च बाय रोमियो लेन’ चलाने में मदद की, जहां 7 दिसंबर की रात आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी.

पुलिस ने रेडकर को अपनी भूमिका की जांच के लिए तलब किया था, लेकिन वह मजिस्ट्रेट कोर्ट से अंतरिम जमानत लेकर फरार हो गया. बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट, गोवा बेंच ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. इसके बाद से वह पुलिस की पहुंच से बाहर है.

यह भी पढ़ें: गोवा अग्निकांड: 'नमक के मैदान' के बीच बिना लाइसेंस चलता रहा नाइटक्लब, जांच में बड़ा खुलासा

सम्बंधित ख़बरें

Goa
नॉर्थ गोवा में रूसी महिला की हत्या से सनसनी, रशियन प्रेमी गिरफ्तार
ED action in seven states
7 राज्य, 26 ठिकाने और PMLA के तहत एक्शन... ED ने किया इंटरस्टेट ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़
हुई महंगी बहुत शराब... इस शहर के जाम नहीं कोई जवाब, देश का नंबर-1 बार यहां है
SIR in Goa
गोवा SIR: पूर्व नौसेना प्रमुख को नोटिस पर EC की सफाई, कहा- फॉर्म में नहीं थीं जरूरी जानकारियां
Tamannh Bhatia
Tamannah Bhatia ने 6 मिनट के चार्ज किए 6 करोड़!

नाइटक्लब के नियमों का उल्लंघन

पुलिस के अनुसार, बिर्च बाय रोमियो लेन नाइटक्लब बिना उचित एनओसी और अनुमतियों के चल रहा था. यह क्लब कई नियमों और सुरक्षा मानकों का उल्लंघन कर रहा था, इसके बावजूद कहा जाता है कि सरपंच रेडकर के संरक्षण में यह काम करता रहा.

पिछले हफ्ते अंजुना पुलिस ने पंचायत सचिव रघुवीर बगकर को भी गिरफ्तार किया था. उन पर आरोप था कि उन्होंने क्लब को नियमों के उल्लंघन के बावजूद नहीं रोका और गिराने का आदेश होने के बावजूद कार्रवाई नहीं की.

Advertisement

फरार आरोपी पर LOC जारी

रोशन रेडकर अभी तक पुलिस की पकड़ में नहीं आया है. इस कारण गोवा पुलिस ने उनके खिलाफ LOC जारी कर दिया है ताकि वह देश से बाहर न निकल सकें. पुलिस उनकी तलाश कर रही है और जांच जारी है.

इस मामले में गोवा प्रशासन ने सुरक्षा और नियमों की खामियों पर भी सवाल उठाए हैं. पुलिस ने कहा है कि सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों से सख्ती से पूछताछ की जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IND vs NZ
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement