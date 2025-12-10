क्या पुलिस ने लूथरा ब्रदर्स को भगाने में मदद की? गोवा अग्निकांड पर DIG ने दिया जवाब

गोवा के अरपोरा में रोमियो लेन शैक में लगी आग में 25 लोगों की मौत होने के बाद लूथरा ब्रदर्स के देश से भागने पर कई सवाल उठ रहे हैं. इस बीच गोवा पुलिस की डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल (DIG) वर्षा शर्मा ने इस आरोप को खारिज किया है कि पुलिस में किसी ने आरोपियों को भागने में मदद की थी.

क्या पुलिस ने उन्हें टिप दी?

पुलिस की ओर से लूथरा ब्रदर्स को टिप दिए जाने के सवाल पर वर्षा शर्मा ने इंडिया टुडे से कहा कि उन्हें शक है कि हादसे के तुरंत बाद क्लब के मैनेजरों ने ही मालिकों को फोन कर दिया होगा. उन्होंने कहा, 'जैसे ही हमें जानकारी मिली, उसी समय उन्हें भी सूचना मिल गई होगी. और अपराध की गंभीरता देखते हुए उन्होंने भागने का फैसला किया.'

कैसे भागे लूथरा ब्रदर्स?

हादसा शनिवार देर रात हुआ और सिर्फ पांच घंटे बाद, रविवार तड़के, क्लब के दोनों मालिक गौरव और सौरभ लूथरा दिल्ली से इंडिगो की फ्लाइट पकड़कर फुकेट (थाईलैंड) भाग गए. वे तब भागे जब तक गोवा पुलिस की रिक्वेस्ट पर उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (LOC) भी जारी नहीं हो पाया था.

पुलिस उन्हें रोक क्यों नहीं पाई?

जब पूछा गया कि क्या 5 घंटे दिल्ली पुलिस और एयरपोर्ट अथॉरिटी को सूचना देने के लिए काफी नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि स्थानीय पुलिस तुरंत हरकत में आ गई थी और मालिकों को ढूंढ़ने की कोशिश शुरू कर दी थी. उन्होंने कहा, 'हमने तुरंत मालिकों और डॉक्यूमेंट्स की जांच शुरू की और कई कार्रवाइयां तुरंत की गई.' DIG ने कहा कि LOC से लेकर ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करने तक हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और उन्हें वापस लाने की कोशिश जारी है.

IPS अधिकारियों पर लगे आरोपों से इनकार

कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि वरिष्ठ IPS अधिकारी, क्लब की गैरकानूनी गतिविधियों की जानकारी होने के बावजूद, स्थानीय पुलिस की कार्रवाई रोक रहे थे. इस पर उन्होंने कहा, 'ये अफवाह बिल्कुल गलत है. हमने जो भी संभव था, किया है. और हम आरोपियों को जल्द पकड़ लेंगे.'

क्या पुलिस को पता था कि क्लब बिना परमिट चल रहा था? इस सवाल पर उन्होंने कहा कि हर क्लब या प्रतिष्ठान की NOC जांचना सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है. यह काम नगर निकायों का है. उन्होंने साफ कहा कि लूथरा ब्रदर्स के भागने में पुलिस की कोई गलती नहीं है. आखिर में वर्षा शर्मा ने कहा, 'वे इसलिए भाग पाए क्योंकि वह उनकी ही जगह थी और उन्हें पता था कि क्या हुआ है. वे गोवा में नहीं थे, इसलिए दिल्ली से बाहर निकल गए.'

