scorecardresearch
 

Feedback

'मोदी जी को नमस्कार करती हूं...', नेपाल संभालने जा रहीं सुशीला कार्की ने भारत को लेकर क्या-क्या कहा?

नेपाल में Gen-Z के प्रोटेस्ट में 30 लोगों की मौत हुई है जबकि 1033 लोग घायल हुए हैं. प्रदर्शनकारियों के दबाव के बीच इससे पहले प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया था. Gen-Z ने बुधवार को कार्की का कथित तौर पर समर्थन किया था. 

Advertisement
X
पीएम मोदी को लेकर क्या बोलीं सुशीला कार्की (Photo: PTI)
पीएम मोदी को लेकर क्या बोलीं सुशीला कार्की (Photo: PTI)

हिंसा से जूझ रहा नेपाल धीरे-धीरे शांति की ओर बढ़ रहा है. पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की नेपाल की अंतिरम सरकार की प्रमुख बनने के लिए रजामंद हो गई हैं. नेपाल की कमान संभालने से पहले ही कार्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है.

कार्की ने कहा कि मैं मोदी जी को नमस्कार करती हूं. मुझ पर मोदी जी का बहुत अच्छा प्रभाव है. उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि वह इस जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं. नेपाल में हालिया मूवमेंट की अगुवाई कर रहे Gen-Z ग्रुप ने मुझ पर विश्वास जताया है कि मैं भले ही छोटी अवधि के लिए लेकिन सरकार की अगुवाई करूं.

उन्होंने कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता उन लोगों का सम्मान करने की होगी, जिन्होंने प्रदर्शनों में अपनी जान खोई है. कार्की ने कहा कि हमारा पहला काम प्रोटेस्ट के दौरान मारे गए लोगों के परिवार वालों के लिए कुछ करने का होगा. 

सम्बंधित ख़बरें

Nepal Gen Z protests
नेपाल का नया PM कौन? सुशीला कार्की का नाम अभी फाइनल नहीं, Gen-Z के विरोध के चलते नहीं बनी बात 
nepal genz revolt
वारदात: नेपाल में कैसे हुआ तख्तापलट? देखें पूरी कहानी 
सुशीला कार्की होंगी नेपाल की अंतरिम सरकार की प्रमुख (Photo: PTI)
कहानी सुशीला कार्की की... 8 साल पहले नेताओं ने महाभियोग से हटाया, अब उसी नेपाल की कमान संभालेंगी 
South asian leaders
कहां हैं अशरफ, इमरान, हसीना और राजपक्षे... किस हाल में है दक्षिण एशिया का विस्थापित पॉलिटिकल 
nepal protest
नेपाल में फंसे सैकड़ों भारतीय ट्रक ड्राइवर, कर्फ्यू के चलते नहीं मिल रहा खाना, वतन वापसी का इंतजार 

कार्की ने नेपाल का समर्थन को लेकर भारत की भूमिका की बात करते हुए कहा कि मैं भारत का बहुत सम्मान करती हूं और उनसे प्यार करती हूं. मैं मोदी जी की कार्यशैली से प्रभावित हूं. भारत ने नेपाल की बहुत मदद की है.

Advertisement

नेपाल के अस्थिर राजनीतिक इतिहास का हवाला देते हुए कार्की ने कहा कि नेपाल में शुरू से ही समस्याएं रही हैं. अब स्थिति मुश्किल है. हम नेपाल के विकास के लिए काम करेंगे. हम देश की नई शुरुआत करेंगे.

बता दें कि कार्की नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस रही हैं. उन्होंने 2016 में यह पद संभाला था. लेकिन उन पर सरकार के काम में दखल देने का  आरोप लगाकर महाभियोग लाया गया था. लेकिन कार्की ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, कोर्ट ने इसके बाद उन्हें राहत देने से फैसले को पलट दिया था. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement