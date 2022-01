First Goods Train Reached Manipur: चुनावी राज्य मणिपुर के इस स्टेशन पर पहुंची पहली मालगाड़ी, पीएम मोदी ने कही ये बात

First Freight Train to Manipur: मणिपुर के तामेंगलोंग जिले के रानी गाइदिन्ल्यू रेलवे स्टेशन पर पहली बार मालगाड़ी पहुंची है. प्रधानमंत्री मोदी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि मणिपुर की कनेक्टिविटी को और बेहतर किया जाएगा. इससे राज्य के व्यापार को बढ़ावा भी मिलेगा, क्योंकि वहां से सामान अब देश के हर कोने तक पहुंच सकेगा.

बता दें कि मणिपुर में 27 फरवरी और तीन मार्च को दो चरणों में विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी के ट्वीट को शेयर करते हुए लिखा कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बदलाव जारी है.

Transformation of the Northeast continues.



Manipur’s connectivity will be enhanced and commerce will be boosted. Wonderful products from the state can travel all over the nation. https://t.co/TjS6oulZqj