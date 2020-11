मां तुझे सलाम...गाकर इंटरनेट पर छाई 4 साल की बच्ची, PM मोदी ने सराहा

मिजोरम की चार साल की बच्ची एस्थर हनमते (Esther Hnamte) की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीफ की है. इस्थर हनमते का गाया वीडियो 'मां तुझे सलाम...वंदे मातरम' सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा, चोटी के संगीतकार ए आर रहमान ने भी इस्थर हनमते के इस वीडियो की तारीफ की है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चार साल की बच्ची की इस प्र​स्तुति को 'मनमोहक एवं सराहनीय' करार दिया है. मिजोरम के मुख्यमंत्री के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, 'मनमोहक एवं सराहनीय. इस प्रस्तुति के लिये हनमते पर गर्व है.'

मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने ट्वीट कर कहा कि मिजोरम के लुंगलेई की रहने वाली चार साल की बच्ची ने मां तुझे सलाम...वंदे मातरम की शानदार प्रस्तुति दी.

Adorable and admirable! Proud of Esther Hnamte for this rendition. https://t.co/wQjiK3NOY0