J-K: सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में मार गए दो आतंकवादी, हथियार, गोला-बारूद बरामद

जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी मिली है. यहां बिजबेहरा इलाके के शितिपोरा में मुठभेड़ के दौरान दो आतंकवादी मारे गए हैं. पुलिस और सुरक्षाबल ने जॉइंट ऑपरेशन किया है.

जम्मू-कश्मीर पुलिस के मुताबिक, मौके पर 2 आतंकवादी मारे गए हैं. आतंकवादियों के कब्जे से हथियार और गोला-बारूद समेत आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है. सुरक्षाबल का तलाशी अभियान जारी है.

