कश्मीरी TV एक्ट्रेस की हत्या करने वाले दोनों आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेरा, अवंतीपोरा में मुठभेड़ जारी

जम्मू-कश्मीर के अवंतीपोरा में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है. इन दोनों आतंकियों ने ही टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट की हत्या की थी. जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बताया है कि दोनों ही आतंकियों को सुरक्षा बलों द्वारा घेर लिया गया है.

जम्मू कश्मीर के आईजी ने बताया कि अवंतीपोरा में जिन आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेरा है, उन्होंने ही कश्मीरी टीवी एक्ट्रेस की हत्या की थी. आगे की जानकारी मिलने के बाद बताई जाएगी.

Both killers (LeT #terrorists) of Late Amreen Bhat, an artist, trapped in #Awantipora #encounter. Further details shall follow: IGP Kashmir@JmuKmrPolice https://t.co/VhH5Ansfjb