COVID-19 के खिलाफ 77.8 फीसदी प्रभावी रही भारत बायोटेक की Covaxin

भारत बायोटेक (Bharat Biotech) ने घोषणा की है कि उनकी कोरोना वैक्सीन, कोवैक्सीन (COVAXIN) के तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल से सुरक्षा और उसके प्रभाव के विश्लेषण डेटा की समीक्षा द लैंसेट (The Lancet) में की गई है.

लैंसेट पीयर-रिव्यू में इस बात की पुष्टि की गई है कि कोवैक्सीन, COVID-19 के खिलाफ प्रभावी है. और ये एकमात्र वैक्सीन है जो डेल्टा वेरियंट के खिलाफ तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल में 65.2% प्रभावी रही है.

The Lancet peer-review confirms the efficacy analysis of Bharat Biotech's Covaxin - As per phase-three clinical trials data, Covaxin demonstrates 77.8% efficacy against symptomatic COVID19 pic.twitter.com/6tnUneq3e6