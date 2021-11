Covishield के बाद अब Covaxin को भी मान्यता देगा UK, 22 नवंबर को एप्रूवल लिस्ट में शामिल करेगा

यूके सरकार ने भारत की कोवैक्सीन को अपनी कोविड वैक्सीन की एप्रूवल लिस्ट में शामिल करने का फैसला लिया है. इस फैसले से सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को होगा जिन्होंने कोवैक्सीन लगवाई थी और अब यूके की यात्रा करना चाहते हैं. यूके सरकार 22 नवंबर को कोवैक्सीन को अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए एप्रूव्ड कोविड-19 वैक्सीन की लिस्ट में शामिल करने जा रही है.

भारत में ब्रिटेन के उच्च आयुक्त एलेक्स एलिस ने कोवैक्सीन को एप्रूव्ड वैक्सीन की लिस्ट में शामिल करने के फैसले के बारे में ट्वीट कर जानकारी दी. उन्होंने बताया कि कोवैक्सीन ले चुके भारतीयों को यूके आने पर क्वारनटीन रहने की जरूरत नहीं होगी. ये बदलाव 22 नवंबर की सुबह 4 बजे से लागू होगा.

