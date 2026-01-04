scorecardresearch
 
ECINet को और बेहतर बनाएगा चुनाव आयोग, 10 जनवरी तक नागरिकों से मांगे सुझाव

डिजिटल चुनावी सेवाओं को ज्यादा सरल, तेज और पारदर्शी बनाने की दिशा में चुनाव आयोग ने एक और बड़ा कदम उठाया है. आयोग नागरिकों को सीधे सिस्टम सुधार में भागीदार बना रहा है. चुनाव आयोग ECINet को और स्मार्ट बनाएगा. 10 जनवरी तक लोगों से सुझाव मांगे हैं. यानी नागरिक भी सुधार प्रक्रिया में भागीदार होंगे.

ECI ने TMC आरोपों का खंडन किया है. (Photo-ITG)
चुनाव आयोग ने नए ECINet प्लेटफॉर्म को और ज्यादा प्रभावी और उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाने के लिए नागरिकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं. आयोग ने कहा है कि लोग 10 जनवरी, 2026 तक अपने सुझाव दे सकते हैं. इसके लिए सभी नागरिकों से ECINet ऐप डाउनलोड करने और उसमें दिए गए ‘Submit Suggestions’ टैब के जरिए फीडबैक देने की अपील की गई है.

चुनाव आयोग के मुताबिक, नागरिक ECINet ऐप पर मौजूद ‘सुझाव सबमिट करें’ टैब का इस्तेमाल कर 10 जनवरी, 2026 तक अपने सुझाव भेज सकते हैं. इन सुझावों के जरिए ऐप और प्लेटफॉर्म को और ज्यादा बेहतर बनाया जाएगा.

बेहतर मतदाता सेवाओं का वादा

नए ECINet ऐप के परीक्षण संस्करण पहले ही बेहतर मतदाता सेवाओं को तेजी से सक्षम कर चुके हैं. अब मतदान प्रतिशत के रुझान और इंडेक्स कार्ड का प्रकाशन मतदान समाप्त होने के 72 घंटे के भीतर संभव हो गया है. पहले इसी प्रक्रिया में कई हफ्ते या यहां तक कि महीनों का समय लग जाता था.

बिहार चुनाव और उपचुनाव में हुआ सफल ट्रायल

ECINet ऐप को बिहार विधानसभा चुनाव और अन्य राज्यों में हुए 2025 के उपचुनावों के दौरान सफलतापूर्वक आजमाया गया था. इन चुनावों के दौरान मिले अनुभव और फीडबैक के आधार पर प्लेटफॉर्म में लगातार सुधार और परिष्कार किया जा रहा है.

अधिकारियों के सुझाव भी होंगे शामिल

चुनाव आयोग ने साफ किया है कि इस प्लेटफॉर्म को बेहतर बनाने की प्रक्रिया में केवल नागरिकों के ही नहीं, बल्कि सीईओ, डीईओ, ईआरओ, पर्यवेक्षक और क्षेत्रीय अधिकारी स्तर तक के उपयोगकर्ताओं के सुझाव भी शामिल किए जाएंगे. इन सभी फीडबैक की व्यापक जांच के बाद प्लेटफॉर्म को और अधिक सरल और यूजर-फ्रेंडली बनाया जाएगा.

इसी महीने होगा ECINet का आधिकारिक लॉन्च

चुनाव आयोग ने बताया है कि ECINet प्लेटफॉर्म को इसी महीने आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया जाएगा. यह आयोग के नेतृत्व में की गई प्रमुख डिजिटल पहलों में से एक है.

तीन आयुक्तों की सीधी निगरानी

इस पूरे अभियान का नेतृत्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार कर रहे हैं. उनके साथ चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी भी ECINet परियोजना पर सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं.

40 ऐप्स को मिलाकर बना एक प्लेटफॉर्म

ECINet ऐप का विकास 4 मई, 2025 को इसकी घोषणा के बाद शुरू हुआ था. यह नागरिकों के लिए एक एकल और एकीकृत ऐप है, जो पहले मौजूद करीब 40 अलग-अलग चुनावी ऐप्स और वेबसाइटों को एक साथ जोड़ता है.

इन ऐप्स को किया गया एकीकृत

ECINet में वोटर हेल्पलाइन ऐप (VHA), C-Vigil, सक्षम, पोलिंग ट्रेंड, वोटर टर्नआउट ऐप, नो योर कैंडिडेट (KYC) जैसे कई चुनाव से जुड़े एप्लिकेशन और वेबसाइट्स को एकीकृत किया गया है.

यहां से डाउनलोड कर सकते हैं ऐप

ECINet ऐप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है. चुनाव आयोग का कहना है कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए चुनावी प्रक्रियाओं को और ज्यादा पारदर्शी, तेज और भरोसेमंद बनाया जाएगा.

