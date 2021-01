असम: दिमा हसाओ में लगे भूकंप के झटके, रिक्टर पैमाने पर 4.2 थी तीव्रता

असम के दिमा हसाओ जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. जानकारी के मुताबिक रात 12 बजकर 45 मिनट पर लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए. रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.2 मांपी गई है. इस बात की पुष्टि नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी ने की है. अभी तक किसी तरह के नुकसान की कोई जानकारी सामने नहीं आई है.



आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों के भीतर भारत के कई हिस्सों से लगातार भूकंप की खबरें सामने आ रही हैं. इससे पहले दिल्ली से सटे नोएडा में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे. रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.9 मापी गई थी. भूकंप के झटके बुधवार को शाम 7 बजकर 3 मिनट पर महसूस किए गए थे.

