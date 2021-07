Doctors Day 2021: कोरोना काल में वायरल मेडिकल स्टाफ के ये 5 वीडियोज देखें?

पिछले डेढ़ साल में यानी कोरोना महामारी के इस दौर में वायरस के सामने डॉक्टर्स और पूरा मेडिकल स्टाफ महामारी की आंख में आंख डालकर खड़ा रहा. कोरोना को जिन 2 करोड़ 90 लाख से ज्यादा लोगों ने हराया, उनकी मदद करने में डॉक्टर्स सबसे आगे रहे. इस वजह से डॉक्टर्स डे 2021 खास है. इस खास दिन पर हम लेकर आए हैं मेडिकल स्टाफ के कुछ वीडियोज, जो कि कोरोना काल में वायरल हुए.

मेडिकल स्टाफ के इन वीडियोज में कहीं डॉक्टर अकेले, तो कहीं मरीजों संग नाचते-गाते दिख रहे हैं. कहीं डॉक्टर्स खुद को मानसिक आराम दे रहे थे. वहीं ज्यादातर जगहों पर ऐसा इसलिए किया गया ताकि बीमारी से पीड़ित मरीज के दिमाग में बैठी टेंशन कुछ कम हो सके.

यह पहला वीडियो गुजरात का है. यहां कोविड वार्ड में हेल्थकेयर वर्कर्स सनी देओल की फिल्म घायल के गाने पर डांस कर रहे हैं.

दूसरा वीडियो केरल के मेडिकल स्टूडेंट्स के डांस का है. यह काफी वायरल हुआ था.

अगला वीडियो जो वायरल हुआ वह सलमान खान की राधे फिल्म का था. यहां मेडिकल स्टाफ 'सीटी मार' गाने पर डांस मूव दिखाता है.

सूरत का यह वीडियो देखिए. इसमें डॉक्टर्स ने उनके यहां भर्ती एक महिला कोविड मरीज का जन्मदिन मनाया था. यहां स्टाफ तुम जियो हजारों साल गाना गाते दिखा.

पांचवा वीडियो देखिए. यहां हॉस्पिटल वॉर्ड में डॉक्टर्स मरीजों संग भांगड़ा करते दिख रहे हैं.

Amazing spirit. Salute Our doctors & healthcare warriors!



Brought a smile ..



PS- beautiful song as well ( fwd)@deepaksidhu pic.twitter.com/M53pPTyJqw