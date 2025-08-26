'गांधी परिवार मेरा भगवान...', RSS गीत पर सवाल उठने के बाद DK शिवकुमार का बड़ा बयान

कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने मंगलवार को एक बार फिर गांधी परिवार और कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा को दोहराया. हाल ही में विधानसभा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) का गीत गाने को लेकर उठे विवाद पर उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उनका मकसद संगठन की प्रशंसा करना नहीं, बल्कि विपक्ष के नेता आर अशोक पर तंज कसना था.

शिवकुमार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अगर उनकी किसी टिप्पणी से किसी को ठेस पहुंची है तो वह माफी मांगने को तैयार हैं, लेकिन यह माफी किसी राजनीतिक दबाव के कारण नहीं होगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके शब्दों को राजनीतिक फायदे के लिए तोड़ा-मरोड़ा जा रहा है.

डिप्टी सीएम ने बताया कि उन्होंने 47 साल की उम्र में पॉलिटिकल साइंस में डिग्री पूरी की और एमएलए बनने से पहले ही कांग्रेस, गांधी परिवार, RSS, BJP, जनता दल (सेक्युलर), कम्युनिस्ट और अन्य राजनीतिक दलों के इतिहास का गहराई से अध्ययन किया.

गांधी परिवार मेरा भगवान है और मैं उनका भक्त हूं- डीके शिवकुमार

कर्नाटक के डिप्टी सीएम शिवकुमार ने कांग्रेस और गांधी परिवार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए कहा, "गांधी परिवार पर कोई सवाल नहीं उठा सकता. मैं जन्म से कांग्रेसी हूं और मरते दम तक कांग्रेसी रहूंगा." उन्होंने गांधी परिवार को अपनी राजनीतिक आस्था का केंद्र बताया. शिवकुमार ने कहा, "जैसे भक्त और भगवान का रिश्ता होता है, वैसे ही गांधी परिवार मेरा भगवान है और मैं उनका भक्त हूं."

कांग्रेस पार्टी के भवनों को बताया 'मंदिर'

शिवकुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से अपने लंबे रिश्ते का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि वह मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ तीन दशकों से अधिक समय से काम कर रहे हैं. इसी दौरान उन्होंने महात्मा गांधी की 100वीं जयंती पर 100 कांग्रेस भवन बनाने का प्रस्ताव रखा था. इन भवनों को उन्होंने पार्टी के "मंदिर" करार दिया.

अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए शिवकुमार ने कहा, "मैं यहां हूं या कितने समय तक यहां रहूंगा, या कितना लंबा जीवन जिऊंगा, यह महत्वपूर्ण नहीं है. मेरी इच्छा है कि मैं अपनी पार्टी के इतिहास में दर्ज रहूं. यही मेरी पार्टी के प्रति सच्ची निष्ठा है."

