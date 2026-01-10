बारिश ने बढ़ा दी ठंड, आज से नॉर्थ इंडिया में छाएगा घना कोहरा, साउथ में भी बदलेगा मौसम

उत्तर भारत में शुक्रवार को हुई असामान्य बारिश के बाद तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई है. इसी के साथ शनिवार से एक बार फिर घना कोहरा लौटने के आसार बन गए हैं. मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक सुबह और देर रात के समय विजिबिलिटी बेहद कम रहने की संभावना है, जबकि ठंडी हवाओं के चलते दिन में भी सर्दी का असर बना रहेगा.

उत्तर भारत में 10 जनवरी को एक बार फिर घना कोहरा छाने की संभावना है. शुक्रवार को कई इलाकों में हुई अप्रत्याशित बारिश के बाद तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई, जिससे कोहरे के लिए अनुकूल हालात बन गए हैं.

पंजाब और राजस्थान के उत्तरी जिलों में घने कोहरे की आशंका जताई गई है. खास तौर पर सुबह और देर रात के समय विजिबिलिटी काफी कम हो सकती है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित होने का खतरा है.

मौसम के जानकार देवेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि हरियाणा के कई जिलों में भी कोहरे का असर देखने को मिल सकता है. कोहरा दिल्ली-NCR, मध्य उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों तक फैल सकता है. हालांकि, पिछले दिनों की तुलना में स्थिति में मामूली सुधार रहने की उम्मीद है.

दिन में भी रहेगी ठिठुरन

कोहरे के बावजूद ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं हैं. उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में ठंडी और शुष्क उत्तर-पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना है, जिससे दिन का तापमान भी दबा रहेगा. देवेंद्र के मुताबिक, दिन के समय भी कई इलाकों में ठिठुरन महसूस की जाएगी.

हालांकि, कुछ इलाकों के लिए राहत की खबर भी है. पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में दिन के तापमान में हल्का सुधार हो सकता है.

उत्तर भारत के उलट, दक्षिण भारत में मौसम का मिजाज बदलने वाला है. दक्षिण भारत के ऊपर बन रहा एक सिस्टम तटीय तमिलनाडु में भारी बारिश ला सकता है. वहीं, आंतरिक तमिलनाडु, केरल और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में हल्की और छिटपुट बारिश की संभावना है.

महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी बादल छाने के आसार हैं. पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, जालना, बीड और हिंगोली समेत दक्षिणी जिलों में आसमान में बादल रह सकते हैं, हालांकि व्यापक बारिश की संभावना नहीं जताई गई है.

कहां छा सकते हैं बादल?

इसके अलावा पूर्वी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में भी बादलों की आवाजाही देखी जा सकती है. पटना, रांची, जमशेदपुर, रायपुर, जबलपुर, रीवा, सिंगरौली और वाराणसी तक बादल छा सकते हैं.

देवेंद्र त्रिपाठी ने साफ किया कि इन बादलों से किसी बड़े मौसम बदलाव की संभावना नहीं है और न ही इसका तापमान या बारिश पर कोई खास असर पड़ेगा.

कुल मिलाकर 10 जनवरी को देशभर में मौसम का मिला-जुला असर देखने को मिलेगा. उत्तर भारत में घना कोहरा और ठंडी हवाएं परेशानी बढ़ा सकती हैं, जबकि बारिश की गतिविधियां मुख्य रूप से दक्षिणी तटीय इलाकों तक सीमित रहेंगी.

कोहरे से प्रभावित इलाकों में रहने वाले यात्रियों को सुबह के समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. वहीं, दक्षिणी राज्यों में किसानों और तटीय इलाकों के लोगों को बारिश से जुड़ी संभावित परेशानियों को लेकर सतर्क रहने को कहा गया है.

मौसम ने बिगाड़ी ट्रेनों की चाल...

कोहरे से कम विजिबिलिटी का सबसे बड़ा असर सफर करने वालों पर पड़ रहा है. ट्रेन से सफर करने वालों की मुश्किलें ज्यादा बढ़ रहीं हैं. ट्रेन 2 घंटे से लेकर 16 घंटे तक लेट चल रही हैं. बड़ी संख्या में लोग प्लेटफार्म पर ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं. जिनका सफर पूरा हो चुका है वो भी कोहरा छंटने और धूप निकलने का इंतजार कर रहे हैं.

