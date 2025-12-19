घने कोहरे का असर जारी, दिल्ली-यूपी-उत्तराखंड में विजिबिलिटी कम... IMD ने जारी किया अलर्ट

देश के कई इलाकों में आज भी घना कोहरा छाया हुआ है. इसका असर यातायात पर भी पड़ रहा है. विजिबिलिटी कम होने के कारण सड़कों पर दुर्घटना होने की संभावना बढ़ रही है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने आने वाले दिनों में पंजाब, उत्तराखंड और बिहार में घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है. उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी सुबह कोहरे की स्थिति बनी रहेगी. अगले दो से तीन दिनों तक कोहरे का असर जारी रहेगा.

19 से 25 दिसंबर को चंडीगढ़ में सुबह के समय अत्यंत घना कोहरा छाया रहेगा. वहीं, 19 और 20 दिसंबर को झारखंड और ओडिशा के कुछ इलाकों में कोहरा छा सकता है. IMD ने बताया कि 22 दिसंबर तक उत्तर-पूर्वी भारत में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है. घने कोहरे का असर रेलवे मार्गों, राजमार्गों और हवाई अड्डों पर भी पड़ने वाला है.

दिल्ली में घना कोहरा

दिल्ली में आज फिर घने कोहरे के साथ हवा की गुणवत्ता पर असर दिख रहा है. कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने दिल्ली-एनसीआर में GRAP Stage-IV के तहत सभी कार्रवाइयां लागू की हैं. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक, गाजीपुर क्षेत्र के आसपास में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 442 दर्ज किया गया है.

आईटीओ क्षेत्र के आसपास का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 409 पहुंच गया है. वहीं लगातार घने कोहरे के बीच दिल्ली हवाई अड्डे पर उड़ान संचालन CAT-III मानकों के तहत किया जा रहा है. कई उड़ानें देर से चल रही हैं.

उत्तराखंड में घना कोहरा

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, उत्तराखंड के मैदानी जिलों में अगले कुछ दिनों तक घना से बहुत घना कोहरा छाए रहेगा. हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और देहरादून के मैदानी इलाकों में आज कोहरे का प्रभाव ज्यादा रहने का अनुमान है. हालांकि देहरादून में मौसम साफ बना हुआ है.

ऊधम सिंह नगर जिले में कुछ स्थानों पर कोल्ड डे कंडीशन की भी चेतावनी दी गई है. इससे न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे जा सकता है और ठंड का असर बढ़ेगा. 20 दिसंबर को कई मैदानी जिलों में कोहरा बना रह सकता है.

मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, उत्तराखंड के सभी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा. 20 और 21 दिसंबर को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ में कहीं-कहीं बहुत हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है. 3500 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है.

