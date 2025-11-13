scorecardresearch
 

Feedback

अहमदाबाद प्लेन क्रैश: पायलट सुमित सभरवाल पर कोई आरोप नहीं, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का जवाब

सुप्रीम कोर्ट में यह मामला कैप्टन सभरवाल के पिता पुष्कराज सभरवाल और फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान आया. सरकार ने शीर्ष अदालत में कहा कि एयरक्राफ्ट एक्सिडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड (AAIB) की प्रारंभिक रिपोर्ट में किसी पर भी दोषारोपण नहीं किया गया है.

Advertisement
X
अहमदाबाद में क्रैश हुए विमान का संचालन कैप्टन सुमित सभरवाल कर रहे थे. (File Photo: ITG)
अहमदाबाद में क्रैश हुए विमान का संचालन कैप्टन सुमित सभरवाल कर रहे थे. (File Photo: ITG)

केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अहमदाबाद विमान हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में मृत पायलट कैप्टन सुमित सभरवाल को किसी भी तरह से दोषी नहीं ठहराया गया है. यह हादसा 12 जून को हुआ था, जिसमें 260 लोगों की मौत हुई थी. सरकार ने शीर्ष अदालत में कहा कि एयरक्राफ्ट एक्सिडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड (AAIB) की प्रारंभिक रिपोर्ट में किसी पर भी दोषारोपण नहीं किया गया है.

यह जांच अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) के दिशा-निर्देशों के तहत की जा रही है और इसमें विदेशी प्रतिनिधि भी शामिल हैं, क्योंकि कुछ विदेशी नागरिक भी इस हादसे में मारे गए थे.

एयर इंडिया की बोइंग 787-8 फ्लाइट (AI171) अहमदाबाद से लंदन के गैटविक एयरपोर्ट जा रही थी. इस विमान का संचालन कैप्टन सुमित सभरवाल और को-पायलट क्लाइव कुंदर कर रहे थे. टेकऑफ के कुछ ही देर बाद विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था. हादसे में विमान में सवार 241 यात्री और 12 क्रू मेंबर सहित कुल 260 लोगों की मौत हुई थी.

सम्बंधित ख़बरें

Surendra Koli acquittal from Supreme Court
निठारी में मिली लाशें, 16 केस, मौत की सजा... फिर कैसे रिहा हुआ कोली? 
delhi ncr air pollution.
बहुत खतरनाक है दिल्ली में प्रदूषण, मास्क पहनना काफी नहीं: सुप्रीम कोर्ट 
Supreme Court agrees to hear CBI pleas against acquittal in 2006 Nithari serial killings
निठारी कांड में 20 साल बाद बड़ा फैसला, SC ने सुरेंद्र कोली को आखिरी केस में भी किया बरी 
पेटेंट और कॉपीराइट डेटा लीक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट सख्त
CJI गवई पर जूता फेंकने की घटना पर HC सख्त, कहा- पूरे न्याय तंत्र के लिए शर्मनाक 
दिल्ली NCR में बुधवार को AQI 900 पार हो गई
दिल्ली में जहरीली हवा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त! पंजाब-हरियाणा को पराली जलाने पर डेटा देने का निर्देश 

सुप्रीम कोर्ट में यह मामला कैप्टन सभरवाल के पिता पुष्कराज सभरवाल और फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान आया. याचिका में मांग की गई है कि हादसे की जांच किसी पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज की निगरानी में स्वतंत्र रूप से की जाए.

Advertisement

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि अंतरराष्ट्रीय मानकों के तहत जांच प्रक्रिया तय है और प्रारंभिक रिपोर्ट में किसी पर दोष नहीं लगाया गया है. उन्होंने कहा, “मैं पिता की भावनाओं को समझता हूं, लेकिन अंतरिम रिपोर्ट में किसी पर कोई आरोप नहीं है.”

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि AAIB की जांच का उद्देश्य किसी को दोष देना नहीं, बल्कि दुर्घटना के कारणों की पहचान करना है ताकि भविष्य में ऐसे हादसे दोबारा न हों.

वहीं, एनजीओ ‘सेफ्टी मैटर्स फाउंडेशन’ की ओर से अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने तर्क दिया कि इतने बड़े पैमाने की दुर्घटना में केवल AAIB की जांच पर्याप्त नहीं है. उन्होंने कहा कि “यह बहुत गंभीर मामला है. बोइंग 787 विमानों में कई सिस्टम फेलियर देखे गए हैं और यात्रियों की सुरक्षा के लिए इन्हें तत्काल ग्राउंड किया जाना चाहिए.”

कैप्टन सभरवाल के पिता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि सरकार ने जांच के लिए जो व्यवस्था बताई है, उसका सही पालन नहीं किया गया. उन्होंने अदालत से केंद्र को जवाब दाखिल करने का निर्देश देने की मांग की. अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद तय की है.

Advertisement

जानकारी के अनुसार, याचिका में यह भी कहा गया है कि AAIB की 12 जुलाई को जारी प्रारंभिक रिपोर्ट ने यह संकेत दिया कि फ्यूल कटऑफ स्विच गलती से रन से कटऑफ पर कर दिया गया था, जिससे पायलट त्रुटि का आभास हुआ. हालांकि, केंद्र ने अब साफ किया है कि रिपोर्ट में किसी पर भी औपचारिक रूप से दोष नहीं ठहराया गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव रिजल्ट 2025
    दिल्ली ब्लास्ट
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    Dharmendra Health
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Advertisement