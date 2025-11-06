दिल्ली में मौसम की सबसे ठंडी रात, राजधानी में 10 डिग्री से नीचे जा सकता है न्यूनतम तापमान

और पढ़ें

दिल्ली में पारा लगातार लुढ़कने लगा है. राष्ट्रीय राजधानी में इस मौसम की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई, जब पारा 12.7 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया. इस सर्दी में यह पहली बार था जब न्यूनतम तापमान 15 डिग्री के नीचे पहुंचा.

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, यह तापमान इस समय के सामान्य स्तर से तीन डिग्री कम था और एक दिन पहले दर्ज 18.4 डिग्री सेल्सियस से काफी तेज गिरावट दर्शाता है. शहर में अधिकतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3.1 डिग्री कम था. इस बीच, पालम मॉनिटरिंग स्टेशन ने अधिकतम 24.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया, जो इस समय के सामान्य स्तर से 5.9 डिग्री कम था.

अधिकारियों ने दिल्ली में अचानक बढ़ी ठंड का कारण पश्चिमी हिमालय में ताजा बर्फबारी के बाद ठंडी उत्तर-पश्चिमी हवाओं को बताया. प्राइवेट मौसम विभाग एजेंसी स्काईमेट के उपाध्यक्ष (मौसम विज्ञान और जलवायु परिवर्तन) महेश पलावत ने बताया कि पहाड़ियों में ताजा बर्फबारी के बाद उत्तर पश्चिम में ठंडी हवाएं बह रही हैं, जिससे न्यूनतम तापमान और लुढ़का है. इस साल का पिछला सबसे कम तापमान 26 अक्टूबर को दर्ज 15.8 डिग्री सेल्सियस था. आंकड़ों से पता चलता है कि दिल्ली का न्यूनतम तापमान आमतौर पर नवंबर के अंत तक 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है.

शहर ने पिछले साल 29 अक्टूबर को न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस, 2023 में 23 अक्टूबर को 9.2 डिग्री सेल्सियस और 2022 में 29 अक्टूबर को 7.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया था, जो इस साल सर्दी की ठंडक के आगमन में थोड़ी देरी दर्शाता है.

