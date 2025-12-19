scorecardresearch
 
उत्तर भारत ने ओढ़ी कोहरे की चादर, दिल्ली से उड़ानों को लेकर आई एडवाइजरी

उत्तर भारत में घने कोहरे के कारण दिल्ली IGI एयरपोर्ट पर CAT III ऑपरेशन शुरू किया गया, जिससे कई फ्लाइट्स लेट हुईं. इंडिगो, स्पाइसजेट और दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों को फ्लाइट स्टेटस चेक करने और देरी के लिए तैयार रहने की सलाह दी.

कोहरे ने हवाई यात्रियों के लिए पैदा की मुश्किलें (Photo: PTI)
उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में घने कोहरे की वजह से दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल (IGI) एयरपोर्ट पर कई फ्लाइट्स लेट हो गईं. दिल्ली एयरपोर्ट, इंडिगो और स्पाइसजेट ने एडवाइजरी जारी करते हुए यात्रियों को फ्लाइट में देरी की चेतावनी दी है और उनसे एयरपोर्ट जाने से पहले एयरलाइन से संपर्क करने और फ्लाइट का स्टेटस चेक करने की गुजारिश की है.

इंडिगो ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है. एयरलाइन ने कहा, "दिल्ली और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में सुबह-सुबह कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई है और फ्लाइट ऑपरेशन पर असर पड़ रहा है. हम आपकी समझदारी चाहते हैं, क्योंकि यह एक मौसमी घटना है, और सुरक्षित और व्यवस्थित ऑपरेशन सुनिश्चित करने के लिए फ्लाइट मूवमेंट को उसी हिसाब से मैनेज किया जा रहा है."

एयरलाइन ने आगे कहा कि सुबह-सुबह यात्रा करने वाले यात्रियों को देरी या बदले हुए समय का अनुभव हो सकता है. हम सलाह देते हैं कि एयरपोर्ट के लिए निकलने से पहले लेटेस्ट फ्लाइट स्टेटस ज़रूर चेक करें.

'हम असुविधा को कम करने...'

इंडिगो ने आगे कहा, "हमारी टीमें मौसम की स्थिति पर लगातार नज़र रख रही हैं और एयर ट्रैफिक अथॉरिटी के साथ कोऑर्डिनेट कर रही हैं. जहां भी मुमकिन हो रहा है, हम असुविधा को कम करने और यह सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशनल बदलाव कर रहे हैं कि सभी ज़रूरी टचपॉइंट्स पर कस्टमर सपोर्ट उपलब्ध रहे."

dense fog

'देरी और रुकावटें हो सकती हैं...'

दिल्ली एयरपोर्ट ने पैसेंजर्स के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए कहा, "घने कोहरे की वजह से एयरपोर्ट पर CAT III ऑपरेशन शुरू हो गए हैं, जिससे देरी और रुकावटें हो सकती हैं. हमारी ऑन-ग्राउंड टीमें सभी पैसेंजर की मदद करने और सभी टर्मिनल पर ज़रूरी सपोर्ट देने के लिए सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ मिलकर काम कर रही हैं. फ्लाइट के रियल-टाइम अपडेट के लिए, कृपया अपनी संबंधित एयरलाइन से संपर्क करें."

एडवाइजरी में आगे कहा गया कि हमें हुई किसी भी असुविधा के लिए खेद है और हम आपकी समझ की सराहना करते हैं.

स्पाइसजेट ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा, "दिल्ली में खराब मौसम (कम विजिबिलिटी) और दुबई में (बारिश के साथ तूफान) की वजह से, सभी डिपार्चर/अराइवल और उनसे जुड़ी फ्लाइट्स प्रभावित हो सकती हैं. यात्रियों से गुजारिश है कि वे अपनी फ्लाइट का स्टेटस चेक करते रहें."

दिल्ली-NCR में कोहरे की चादर...

दिल्ली-एनसीआर में कोहरे की चादर छाई हुई है. नोएडा, गाज़ियाबाद, दिल्ली सहित NCR के कई शहरों में विजिबिलिटी सौ मीटर से भी कम है. कोहरे का असर पूर्वी भारत और बिहार तक है. उत्तर पश्चिम हिमालय क्षेत्र के कई इलाकों में आज बर्फ़बारी की भी संभावना जताई गई है. 

(आशुतोष मिश्रा के इनपुट के साथ)

