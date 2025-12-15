scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

फिर मुश्किल में Indigo, अब इस वजह से दिल्ली, लखनऊ, पटना की फ्लाइट्स में देरी

उत्तर भारत में घने कोहरे ने एक बार फिर हवाई यातायात की रफ्तार रोक दी है. दिल्ली समेत कई एयरपोर्ट्स पर बेहद कम दृश्यता के कारण इंडिगो एयरलाइन की कई उड़ानें प्रभावित हुई हैं. सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ फ्लाइट्स रद्द की गईं, जबकि कई में देरी हुई है. एयरलाइन ने यात्रियों को फ्लाइट स्टेटस लगातार चेक करने की सलाह दी है.

Advertisement
X
इंडिगो संकट में एक्शन (Photo: PTI)
इंडिगो संकट में एक्शन (Photo: PTI)

उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड के साथ घने कोहरे ने हवाई यातायात को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है. देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो (IndiGo) ने दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई हवाई अड्डों पर उड़ानों के संचालन में भारी बाधा आने की पुष्टि की है. एयरलाइन के अनुसार, बेहद कम दृश्यता (मिनिमम से भी नीचे) के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है, जो पूरी तरह मौसम पर निर्भर है और एयरलाइन के नियंत्रण से बाहर है.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिगो द्वारा जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि दिल्ली एयरपोर्ट और उत्तरी भारत के अन्य हवाई अड्डों पर घने कोहरे की वजह से उड़ानों का संचालन गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है. सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कई उड़ानों में देरी हुई है, जबकि कुछ उड़ानों को यात्रियों को लंबे समय तक एयरपोर्ट पर इंतजार से बचाने के लिए पहले से ही रद्द किया गया है.

घने कोहरे की वजह से नहीं उड़ पा रहे विमान

सम्बंधित ख़बरें

IndiGo Flights
कोहरे के कारण IndiGo की फ्लाइट्स पर असर, यात्री यहां चेक करें स्टेटस 
हवाई किराये को लेकर संसद में क्या बोले उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू (Photo: PTI)
'सालभर के लिए हवाई किराये को कंट्रोल नहीं कर सकते...', संसद में बोले उड्डयन मंत्री 
IndiGo crisis
हजारों फ्लाइट्स कैसे रद्द हुईं? IndiGo के सीईओ से DGCA ने पूछे सवाल, एयरलाइंस ने भी शुरू की जांच  
Indigo
IndiGo के लिए एक और मुसीबत! 
इंडिगो फ्लाइट हुई कैंसिल, बेटे के लिए 800 KM चलाई कार 

एयरलाइन ने बताया कि उसकी टीमें लगातार मौसम की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और दिल्ली एयरपोर्ट प्रशासन के साथ मिलकर स्थापित सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत काम कर रही हैं. जैसे-जैसे मौसम की स्थिति में बदलाव हो रहा है, उसी अनुरूप उड़ानों के संचालन में भी समायोजन किया जा रहा है.

Advertisement

इंडिगो ने यात्रियों को होने वाली असुविधा को कम करने के लिए पहले से ही एडवाइजरी जारी कर दी है. यात्रियों को उनकी फ्लाइट की स्थिति के बारे में एसएमएस, ईमेल और मोबाइल ऐप के जरिए लगातार जानकारी दी जा रही है. एयरलाइन ने यात्रियों से अपील की है कि वे एयरपोर्ट के लिए निकलने से पहले अपनी उड़ान की स्थिति इंडिगो की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल एप्लिकेशन पर जरूर जांच लें, क्योंकि मौसम के कारण आगे भी देरी हो सकती है.

इन एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट ऑपरेशन में दिक्कत

एयरलाइन ने यह भी स्पष्ट किया कि ग्राउंड स्टाफ और कस्टमर सपोर्ट टीमें यात्रियों की हर संभव मदद के लिए उपलब्ध हैं. इंडिगो का कहना है कि खराब मौसम के बावजूद यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है.

गौरतलब है कि हर साल सर्दियों के मौसम में उत्तर भारत के कई हवाई अड्डों पर घने कोहरे के कारण उड़ान संचालन प्रभावित होता है. खासकर दिल्ली, लखनऊ, पटना, वाराणसी, अमृतसर और चंडीगढ़ जैसे एयरपोर्ट्स पर इसका असर ज्यादा देखने को मिलता है. ऐसे में यात्रियों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने और समय से पहले यात्रा से जुड़ी जानकारी अपडेट करने की सलाह दी जाती है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement