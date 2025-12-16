'मैं अपनी भड़ास निकालना चाहता हूं...', अनुपम खेर की वाराणसी से खजुराहो की फ्लाइट रद्द, IndiGo पर भड़के

अभिनेता अनुपम खेर को IndiGo की फ्लाइट रद्द होने के कारण बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा. वाराणसी-खजुराहो रूट की उड़ान रद्द होने से वह खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में समय पर नहीं पहुंच सके. फेस्टिवल की शुरुआत मंगलवार सुबह उनकी ही फिल्म 'तन्वी द ग्रेट' से होनी है. फ्लाइट रद्द होने के बाद अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया और अपनी निराशा व्यक्त की.

और पढ़ें

अनुपम खेर ने कहा, “मैं आमतौर पर शिकायत नहीं करता. मैं अभी इंडिगो फ्लाइट लेकर हैदराबाद से वाराणसी पहुंचा हूं. यहां से मेरी खजुराहो की कनेक्टिंग फ्लाइट थी, क्योंकि खजुराहो में फिल्म फेस्टिवल में मेरी फिल्म ‘तन्वी द ग्रेट’ ओपनिंग फिल्म है. यहां पहुंचकर पता चला कि वो फ्लाइट कैंसल हो गई है. मैं इसलिए शिकायत नहीं करता, क्योंकि मैं सोचता हूं कि कोई आदमी या कोई संस्था जानबूझकर ऐसा नहीं करती. फिर भी मैं भड़ास निकालना चाहता हूं.''

अनुपम खेर ने बताया कि फ्लाइट रद्द होने से वह अब खजुराहो के लिए कोई अन्य वैकल्पिक उड़ान नहीं पकड़ सकते. उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट पर उनके साथ फ्रांस से आई एक महिला भी परेशान थी, जो फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा लेने आई थी.

परेशान होने के बावजूद अनुपम खेर ने हालात का सकारात्मक समाधान खोजने की कोशिश की और कहा, ''सबसे अच्छा होता है कि जब इंसान परेशान हो तो वैकल्पिक तरीका ढूंढे कि अब इस परेशानी को कैसे ठीक करूं. सबसे अच्छा है इसका फायदा उठाएं, वाराणसी को देखें और फिर ट्रेन से जाएं. सड़क मार्ग से भी जा सकते हैं. लेकिन फिलहाल तो खाना खाना है.''

Advertisement

अभिनेता ने कहा कि जब आप ऐसी स्थिति में हों जहां कुछ आपके हाथ में न हो, तो स्थिति को एंजॉय करें. अपने दादाजी की सलाह को याद करते हुए खेर ने कहा, ''समस्या से दो बार मत गुजरो, एक बार उसके बारे में सोचकर और एक बार उसे झेलकर.''

अनुपम खेर ने विश्वास जताया कि वह किसी भी तरह खजुराहो फिल्म फेस्टिवल की ओपनिंग के लिए पहुंचेंगे, क्योंकि उनकी फिल्म 'तन्वी द ग्रेट' वहां दिखाई जा रही है.

बता दें कि 16 से 22 दिसंबर तक चलने वाले 11वें खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत अनुपम खेर की फिल्म 'तन्वी द ग्रेट' होनी है. इस बार का महोत्सव दिग्गज सिने अभिनेता धर्मेंद्र और असरानी को समर्पित है. खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित एक विश्व विख्यात पर्यटन स्थल है.

---- समाप्त ----