दिसंबर की शुरुआत में फ्लाइट्स के धड़ाधड़ कैंसिल होने से अव्‍यवस्‍था फैल गई थी. हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को आने और जाने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ा था. हालांकि अब चीजें पटरी पर वापस आ रही हैं. इस बीच, IndiGo के सीईओ ने क्रू मेंबर्स, पायलट और अपने यात्रियों के लिए इमोशनल बातें कहीं हैं.

और पढ़ें

IndiGo के CEO पीटर एल्बर्स (Pieter Elbers) ने कहा कि अब सबसे बुरा वक्‍त बीत चुका है. आप इन तीन दिनों (3 से 5 दिसंबर) से तय ना करें कि हमने 19 सालों में मिलकर क्या बनाया है. इंडिगो के कर्मचारियों के तौर पर, हम मजबूती से और एकजुट होकर, एक-दूसरे को पूरा सपोर्ट देते हुए, मुश्किलों का सामना करते हुए साथ खड़े रहे.

उन्‍होंने कहा कि मैं हमारे पायलट, केबिन क्रू, एयरपोर्ट स्‍टॉफ, OCC, कस्‍टमर्स सर्विस और सभी फंक्‍शन को धन्‍यवाद देता हूं, जिन्‍होंने हमे सपोर्ट किया. 9 दिसंबर को मैंने इंडिगो के ऑपरेशन के स्‍टेलिाइजेशन में मदद की थी, उसके बाद हमने आज अपने नेटवर्क को 2200 फ्लाइट्स को ठीक कर लिया है.



इतने कम समय में उबरना आसान नहीं थी

एल्‍बर्स ने कहा कि हमारे स्‍केल और कॉम्‍प्‍लेक्सिटी को देखते हुए इतने कम समय में ऐसी सिचुएशन से उबरना हमारे टीमवर्क और हमारे ऑपरेटिंग प्रिंस‍िपल्‍स की ताकत का सबूत है. यह आसान नहीं था, लेकिन अब स्थिति हमारे काबू में है. उन्‍होंने कहा कि अब हम तीन चीजों पर फोकस कर रहे हैं, जो जिलिएंस, रूट केस एनालिसिस और रीबिल्डिंग है.

Advertisement

एयरलाइंस कंपनी के सीईओ ने कहा कि हमने अपने खराब दौर में जो देखा वह कई फैक्‍टर्स का मिला-जुला असर लगता है. अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन मैं सभी को हिम्मत देता हू. कृपया शांत रहें, अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारियों पर फोकस करें और ऐसी अटकलों में शामिल होने से बचें. बोर्ड ने एक बाहरी एविएशन एक्सपर्ट को पूरी तरह से रूट कॉज एनालिसिस करने के लिए अपॉइंट किया है.

सिस्‍टम को करेंगे मजबूत

उन्‍होंने कहा कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी बड़ी एयरलाइन्स के साथ ऐसी ही दिक्कतें आईं. हालांकि हर संकट अलग होता है, लेकिन दूसरों से मिले सबक भी हमें अपने सिस्टम को मजबूत करने में मदद करेंगे. लीडरशिप टीम, जिसमें मैं भी शामिल हूं, आपसे मिलने, इस मुश्किल समय में आपके सामने आई चुनौतियों को समझने और आपका फीडबैक लेने के लिए पूरे नेटवर्क में ट्रैवल करेगी. रूट कॉज़ एनालिसिस और आपके इनपुट का कॉम्बिनेशन हमें अपनी इंडिगो को और भी मजबूत और बेहतर बनाने में मदद करेगा.

ये तीन दिन नहीं तय करते कि हमने क्‍या बनाया है?

सीईओ ने कहा कि इन तीन दिनों (3-5 दिसंबर 2025) को यह तय न करने दें कि हमने 19 सालों में मिलकर क्या बनाया है. आज, हम 65,000 गर्वित इंडिगो कलीग्स हैं और इन 19 सालों में 850 मिलियन से ज्‍यादा कस्टमर्स ने हमारे साथ उड़ान भरने का फैसला किया है. इंडिगो ने देश की सेवा करते हुए लगभग दो दशक बिताए हैं. भारत के दूर-दराज के कोनों को दुनिया से जोड़ते हुए और इसका सेफ्टी रिकॉर्ड बेदाग रहा है.

Advertisement

हम उसी फोकस के साथ भारत की सेवा करते रहेंगे जिस पर यह कंपनी बनी है. भरोसा, आसानी, अनुशासन और कस्टमर फोकस. इस तूफान के बीच हमने फिर से अपने पंख ढूंढ लिया है.

---- समाप्त ----