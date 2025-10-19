दिवाली से पहले दिल्ली-NCR में स्मॉग अटैक... AQI ने तोड़े रिकॉर्ड, पहुंचा 426, अक्षरधाम बना दमघोंटू इलाका

दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में दिवाली से पहले हवा की गुणवत्ता दिन-ब-दिन खराब होती जा रही है, जिससे प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, रविवार सुबह दिल्ली के अक्षरधाम क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 426 दर्ज किया गया. जो 'गंभीर' श्रेणी में आता है, जिससे ये पूरा इलाका दमघोंटू बन चुका है, जहां सांस लेना बेहद खतरनाक हो गया है. ग्रेटर नोएडा वेस्ट और गाजियाबाद के विजयनगर में भी प्रदूषण का स्तर गंभीर हो गया है. धुआं और धुंध की मोटी चादर ने पूरे एनसीआर को अपनी चपेट में ले लिया है, जिससे विजिबिलिटी कम हो गई है.

गाजियाबाद में 300 के करीब पहुंचा AQI

सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार, गौतम बुद्ध नगर में AQI 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच गया है, जहां पीएम 2.5 और पीएम 10 दोनों ही खतरनाक स्तर पर हैं. नोएडा में AQI 298 दर्ज किया गया, लेकिन कई हिस्सों, जैसे सेक्टर-1 में पीएम 2.5 और पीएम 10 'गंभीर' श्रेणी में हैं. गाजियाबाद के विजय नगर में AQI लगभग 300 रहा, जो 'बहुत खराब' से 'गंभीर' की ओर बढ़ रहा है. वहीं, गुरुग्राम में AQI 258 के साथ 'खराब' श्रेणी में है.

नौ सेंटरों पर बहुत खराब स्तर पर पहुंचा AQI

इससे पहले शनिवार को दिल्ली के 38 निगरानी केंद्रों में से नौ ने 'बहुत खराब' श्रेणी में वायु गुणवत्ता दर्ज की. आनंद विहार में सबसे अधिक AQI 389, वजीरपुर में 351, बवाना में 309, जहांगीरपुरी में 310, ओखला में 303, विवेक विहार में 306, द्वारका में 310 और सिरी फोर्ट में 307 दर्ज किया गया. रविवार को अक्षरधाम में AQI 426 तक पहुंचने से स्थिति और चिंताजनक हो गई है.

दिल्ली के लिए वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली ने आने वाले दिनों के लिए भी इसी तरह की स्थिति का पूर्वानुमान जारी किया है. डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के आंकड़ों के अनुसार, शनिवार को दिल्ली के प्रदूषण में परिवहन उत्सर्जन का योगदान सबसे अधिक 15.6 प्रतिशत रहा.

AQI का स्तर

सीपीसीबी के मानकों के अनुसार, 0 से 50 के बीच एक्यूआई को 'अच्छा', 51 से 100 को 'संतोषजनक', 101 से 200 को 'मध्यम', 201 से 300 को 'खराब', 301 से 400 को 'बहुत खराब', और 401 से 500 को 'गंभीर' माना जाता है.

आज साफ रहेगा आसमान

मौसम की बात करें तो दिल्ली में अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.9 डिग्री अधिक है, जबकि न्यूनतम तापमान 19.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.2 डिग्री अधिक है.

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने रविवार के लिए साफ आसमान की भविष्यवाणी की है, जिसमें अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है.

