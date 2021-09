वायुसेना को मिला मिसाइल सिस्टम MRSAM, 70 KM के दायरे में सब तबाह करने का दम

भारत और इजराइल को डिफेंस सेक्टर में अपनी ताकत बढ़ाने में बड़ी कामयाबी मिली है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) ने मीडियम रेंज सरफेस-टू-एयर मिसाइल (MRSAM) की पहली यूनिट को जैसलमेर में वायुसेना के बेड़े में शामिल किया.

ये मिसाइल 70 किमी के दायरे में दुश्मन को मार गिराने में सक्षम है. सिस्टम में एडवांस रडार, कमांड एंड कंट्रोल, मोबाइल लॉन्चर और रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर के साथ इंटरसेप्टर भी है. इस मिसाइल को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन (DRDO) और इजराइल की IAI ने मिलकर तैयार किया है. इसमें भारत और इजराइल की अन्य डिफेंस कंपनियां भी शामिल हैं. MRSAM को भारत की तीनों सेनाओं और इजराइल डिफेंस फोर्स इस्तेमाल करेगी.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, 'वायुसेना को MRSAM सौंपने के साथ, हमने प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत की कल्पना को साकार करने की दिशा में बड़ी छलांग लगाई है. ये एयर डिफेंस सिस्टम गेम चेंजर साबित होगा.'

Today, the air defence missile (MRSAM) System was handed to Indian Air Force at an induction ceremony in Jaisalmer. The induction of MRSAM system will prove to be a game changer in strengthening India’s defence. https://t.co/wriBsjub8C pic.twitter.com/rbGYnFl1Bd