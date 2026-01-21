मिठाई की दुकान में घुसा तेंदुआ, तीसरी मंजिल पर चढ़ा... रेस्क्यू टीम पर किया अटैक, 8 घंटे में पकड़ा जा सका

दमन के नानी दमन क्षेत्र में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक तेंदुआ मिठाई की दुकान में घुस गया. वन विभाग के अधिकारियों ने करीब आठ घंटे चले रेस्क्यू के बाद तेंदुए को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. तब कहीं जाकर लोगों ने राहत की सांस ली. इस घटना के बाद वन विभाग ने इलाके में सतर्कता बढ़ा दी है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है.

एजेंसी के अनुसार, डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट (डीसीएफ) हर्षराज वाठोरे के अनुसार, सुबह करीब 11.30 बजे वन विभाग को सूचना मिली कि तेंदुआ मिठाई की दुकान में घुस गया है. सूचना मिलते ही पुलिस और वन विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं और आसपास के इलाके को घेरकर लोगों की आवाजाही पूरी तरह रोक दी गई, ताकि किसी तरह की अनहोनी न हो.

रेस्क्यू के दौरान सामने आया कि तेंदुआ इमारत की तीसरी मंजिल पर सीढ़ियों के पास बैठा हुआ था. उसे काबू में करने के लिए ट्रैंक्विलाइजिंग गन, जाल और पिंजरे की मदद ली गई. हालांकि, तेंदुआ काफी आक्रामक था और उसने कई बार वनकर्मियों पर हमला करने की कोशिश की. इस दौरान वन विभाग के एक कर्मचारी को मामूली चोटें भी आईं. कर्मचारी को तुरंत एंबुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया.

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वलसाड वन विभाग को जानकारी दी गई और महाराष्ट्र के दहानू से एक विशेष रैपिड रेस्क्यू टीम को बुलाया गया. दहानू की टीम ने आखिरकार तेंदुए को बेहोश कर पकड़ लिया. इसके बाद उसे ट्रैप केज में डालकर एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया.

रेस्क्यू के दौरान कलेक्टर सौरभ मिश्रा सहित कई सीनियर अफसर मौके पर मौजूद रहे. अधिकारियों ने बताया कि पिछले दो दिनों से दमन के शहरी इलाकों में तेंदुए की मौजूदगी देखी जा रही थी. मिठाई की दुकान में घुसने से पहले उसे धोबी तालाब के पास भी देखा गया था.

