scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मिठाई की दुकान में घुसा तेंदुआ, तीसरी मंजिल पर चढ़ा... रेस्क्यू टीम पर किया अटैक, 8 घंटे में पकड़ा जा सका

दमन के नानी दमन इलाके में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक तेंदुआ मिठाई की दुकान में घुस गया. वन विभाग, पुलिस और विशेष रेस्क्यू टीम की मदद से करीब आठ घंटे चले ऑपरेशन के बाद तेंदुए को पकड़ लिया गया.

Advertisement
X
दमन में मिठाई की दुकान में घुसा तेंदुआ. (Photo: Representational)
दमन में मिठाई की दुकान में घुसा तेंदुआ. (Photo: Representational)

दमन के नानी दमन क्षेत्र में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक तेंदुआ मिठाई की दुकान में घुस गया. वन विभाग के अधिकारियों ने करीब आठ घंटे चले रेस्क्यू के बाद तेंदुए को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. तब कहीं जाकर लोगों ने राहत की सांस ली. इस घटना के बाद वन विभाग ने इलाके में सतर्कता बढ़ा दी है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है.

एजेंसी के अनुसार, डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट (डीसीएफ) हर्षराज वाठोरे के अनुसार, सुबह करीब 11.30 बजे वन विभाग को सूचना मिली कि तेंदुआ मिठाई की दुकान में घुस गया है. सूचना मिलते ही पुलिस और वन विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं और आसपास के इलाके को घेरकर लोगों की आवाजाही पूरी तरह रोक दी गई, ताकि किसी तरह की अनहोनी न हो.

रेस्क्यू के दौरान सामने आया कि तेंदुआ इमारत की तीसरी मंजिल पर सीढ़ियों के पास बैठा हुआ था. उसे काबू में करने के लिए ट्रैंक्विलाइजिंग गन, जाल और पिंजरे की मदद ली गई. हालांकि, तेंदुआ काफी आक्रामक था और उसने कई बार वनकर्मियों पर हमला करने की कोशिश की. इस दौरान वन विभाग के एक कर्मचारी को मामूली चोटें भी आईं. कर्मचारी को तुरंत एंबुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया.

सम्बंधित ख़बरें

leopard spotted on road at vikashnagar in uttarakhand
उत्तराखंड के विकासनगर में सड़क पर तेंदुआ दिखने से हड़कंप
ऊधम सिंह नगर में दिखा तेंदुआ. (Photo: Screengrab)
विधायक इलाके में निकले तो कुछ ही कदम दूर था तेंदुआ... मच गई अफरा-तफरी
Four Leopards Killed in an Illegal Rock Blasting in Karnataka
कर्नाटक: अवैध खनन से जुड़े विस्फोट में मादा तेंदुआ की मौत, पेट में पल रहे थे तीन शावक
घनी आबादी वाले इलाके में घुसा तेंदुआ. (Photo: Representational)
ठाणे की घनी आबादी वाले इलाके में घुसा तेंदुआ, फ्लैट में लड़की पर किया अटैक

यह भी पढ़ें: विधायक इलाके में निकले तो कुछ ही कदम दूर था तेंदुआ... मच गई अफरा-तफरी, फिर टीम ने पहुंचकर किया रेस्क्यू

Advertisement

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वलसाड वन विभाग को जानकारी दी गई और महाराष्ट्र के दहानू से एक विशेष रैपिड रेस्क्यू टीम को बुलाया गया. दहानू की टीम ने आखिरकार तेंदुए को बेहोश कर पकड़ लिया. इसके बाद उसे ट्रैप केज में डालकर एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया.

रेस्क्यू के दौरान कलेक्टर सौरभ मिश्रा सहित कई सीनियर अफसर मौके पर मौजूद रहे. अधिकारियों ने बताया कि पिछले दो दिनों से दमन के शहरी इलाकों में तेंदुए की मौजूदगी देखी जा रही थी. मिठाई की दुकान में घुसने से पहले उसे धोबी तालाब के पास भी देखा गया था.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement