Cyclone Asani: अंडमान-निकोबार में तूफान का अलर्ट, इन इलाकों में चक्रवात 'आसनी' का खतरा

Cyclone Asani Updates: बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने चक्रवात आसनी (Cyclone Asani) के अगले 12 घंटे में तूफान में बदलने के आसार हैं. इस चक्रवाती तूफान के प्रभाव से अंडमान निकोबार में भारी बारिश का अलर्ट है. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, Asani Cyclone के असर से अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में रविवार से ही बारिश होने के साथ तेज हवाओं का सिलसिला जारी है.

मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में, कार निकोबार से लगभग 320 किमी उत्तर-पूर्व में और पोर्ट ब्लेयर के 110 किमी दक्षिण-पूर्व में दबाव बन रहा है, जिसके अगले 12 घंटों में और गहरा होकर तूफान में बदलने की आशंका है.

Depression over north Andaman Sea and adjoining southeast BoB , about 110 km ENE of Port Blair, 320 km NNE of Car Nicobar .To intensify further into a cyclonic storm in next 12 hrs. To move nearly northwards along & off Andaman towards Myanmar coast in next 48 hrs. pic.twitter.com/5gdlkCX0Uc