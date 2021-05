Mumbai weather: चक्रवाती तूफान का असर, मुंबई में भारी बारिश के बीच उखड़े पेड़, अभी टला नहीं खतरा

Cyclone Tauktae, Mumbai Weather Forecast Updates: महाराष्ट्र के अलग-अलग हिस्सों में चक्रवाती तूफान तौकते (Tauktae Cyclone) का असर दिखाई दे रहा है. मुंबई में आज (सोमवार) सुबह से ही तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है. तेज रफ्तार हवाओं ने शहर के कई इलाकों में मजबूत पेड़ों को उखाड़ कर फेंक दिया है. वहीं, शहर के कई इलाकों में बारिश का पानी भरा हुआ है. इस बीच मौसम विभाग (IMD) ने अगले कुछ घंटों में मुंबई में भारी बारिश की चेतावनी दी है.

मुंबई, ठाणे, रायगढ़, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग में तेज हवाओं के साथ बारिश के बीच सड़कों पर जगह-जगह पेड़ गिर गए हैं. मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर सड़कों पर पानी भर गया है. मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. तूफान के खतरे और मौसम बिगड़ने के मद्देनजर राज्य के समुद्र तटीय इलाकों में एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं. लोगों को तटों से दूर रहने की सलाह दी गई है.

At 1130 hours IST, Tauktae lay about 145 km west of Mumbai and 180 km south-southeast of Diu. To cross Gujarat coast between Porbandar and Mahuva, east of Diu tonight (2000-2300 hrs IST). pic.twitter.com/sKsmwcNMor

मुंबई में अगले कुछ घंटे 120 kmph की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

चक्रवाती तूफान तौकते मुंबई से होता हुआ गुजरात की ओर बढ़ रहा है.मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों के लिए महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. इस दौरान 120 किमी/घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अंदेशा है. मुंबई के प्रतिष्ठित बांद्रा-वर्ली सी लिंक पर चक्रवात के मद्देनजर वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है.

IMD has upgraded the warning to Extremely heavy rainfall in Mumbai for the next few hours. Gusty wind will continue and escalate up to 120kmph: Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC)#CycloneTauktae