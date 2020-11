Cyclone Nivar का खतरा गहराया, तमिलनाडु-आंध्र प्रदेश में बारिश, पुडुचेरी में नाइट कर्फ्यू

बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिमी हिस्से के ऊपर बना गहरे दबाव का क्षेत्र पश्चिम-उत्तर की ओर बढ़कर चक्रवाती तूफान निवार (Cyclone Nivar) में तब्दील हो गया है. मौसम विभाग के अनुसार चक्रवाती तूफान निवार बुधवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी के तट से टकरा सकता है. मौसम विभाग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के ज्यादातर हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है.

मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात निवार पुडुचेरी से करीब 400 किलोमीटर दूर है. जो अगले 24 घंटे में तेजी से आगे बढ़ता हुआ विकराल रूप ले सकता है. मौसम विभाग के अनुसार ये तूफान, 25 नवंबर की शाम को कराईकल और मामल्लापुरम के बीच तमिलनाडु और पुडुचेरी के तट से टकरा सकता है. इस दौरान 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से हवा चलने की आशंका है.

Cyclonic storm 'NIVAR' over Bay of Bengal lay centred at 0830 hrs IST of 24th Nov, about 410 km east-se of Puducherry. To intensify further into a SCS during next 24 hrs. To cross Tamil Nadu and Puducherry coasts during 25th Nov evening as SCS with a wind speed of 100-110 kmph. pic.twitter.com/eBLegDgOXg — India Meteorological Department (@Indiametdept) November 24, 2020

मौसम विभाग (India Meteorological Department) के अनुसार 24 नवंबर से 26 नवंबर के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में गरज के साथ तेज बारिश हो सकती है. बता दें कि बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के कारण तमिलनाडु के कई जिलों में रात से ही बारिश का सिलसिला जारी है.

Puducherry में आज रात से धारा-144 लागू

इस बीच पुडुचेरी के जिला मजिस्ट्रेट ने Cyclone Nivar के मद्देनजर आज रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक, पूरे इलाके में 26 नवंबर तक धारा 144 लगाने का आदेश जारी किया है. इस दौरान सभी दुकानें बंद रहेंगी. हालांकि, दूध की दुकानें, पेट्रोल पंप खोलने की इजाजत है.

Puducherry: District Magistrate orders imposition of Section 144 from 9 pm tonight till 6 am, 26th Nov in entire Puducherry region, in wake of #CycloneNivar.



All shops & establishments will remain closed. Only milk stations, petrol stations & pharmacies are allowed to operate. pic.twitter.com/LdoR4Mxstj — ANI (@ANI) November 24, 2020

मछुआरों को समुद्र किनारे ना जाने की हिदायत

मौसम विभाग द्वारा जारी चक्रवाती तूफान के अलर्ट के बाद स्थानीय अधिकारियों ने मछुआरों को समुद्र किनारे ना जाने की सलाह दी है. मौसम विभाग ने तमिलनाडु और पुडुचेरी में 25 नवंबर तक गरज के साथ भारी बारिश का अनुमान जताया है. इसके अलावा दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तेलंगाना में भी 25 नवंबर तक मध्यम से भारी बारिश का अनुमान है.

♦ Fishermen are advised not to venture into southwest and adjoining westcentral & southeast Bay of Bengal, Gulf of Mannar and along & off Tamilnadu, Puducherry and south Andhra Pradesh coasts during 24th to 25th November. — India Meteorological Department (@Indiametdept) November 24, 2020

NDRF की टीमें तैयार

तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटीय इलाकों में भारी बारिश हो सकती है. मौसम विभाग द्वारा जारी चक्रवाती तूफान निवार की चेतावनी के बाद तमिलनाडु के नागापट्टिनम और कराईकल क्षेत्रों में राष्ट्रीय आपदा बचाव दल (NDRF) की 6 टीमों को अलर्ट किया गया है.

Tamil Nadu: Rain lashes parts of Chennai. #NivarCyclone is very likely to cross Tamil Nadu & Puducherry coasts between Karaikal & Mamallapuram on evening of 25th November, as per IMD. pic.twitter.com/BNi9IfGGFD — ANI (@ANI) November 24, 2020

पीएम मोदी ने तमिलनाडु, पुडुचेरी के मुख्यमंत्रियों से की बात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायण सामी से बात कर चक्रवात निवार से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की. इस दौरान पीएम मोदी ने उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया. पीएम मोदी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में रहने वालों की सुरक्षा की कामना करता हूं.

Cyclone Nivar का खतरा, रेलवे ने रद्द की ये ट्रेनें

तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में चक्रवाती तूफान निवार (Cyclone Nivar) का खतरा मंडरा रहा है. मौसम विभाग द्वारा चक्रवाती तूफान निवार (Cyclone Nivar) के अलर्ट के बाद दक्षिणी रेलवे (Southern Railway) ने कई ट्रेनें रद्द करने का ऐलान किया है. रेलवे ने ट्वीट कर जानकारी दी कि चक्रवाती तूफान की वजह से कुछ ट्रेनों को पूर्ण रूप से जबकि कुछ ट्रेनों को आंशिक रूप से कैंसिल किया गया है.

रेलवे की ओर से जानकारी दी गई कि पूर्ण रूप से कैंसिल की गई ट्रेनों के टिकट की राशि नियम एवं शर्तों के आधार पर यात्रियों को रिफंड की जाएगी. इसी प्रकार आंशिक रूप से रद्द की गई ट्रेनों में बुकिंग टिकटों की राशि वापस दी जाएगी.