तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश पर Cyclone Nivar का खतरा, रेलवे ने रद्द की ये ट्रेनें

तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में चक्रवाती तूफान निवार (Cyclone Nivar) का खतरा मंडरा रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र चक्रवाती तूफान (Cyclonic Storm) में बदलने की आशंका है. मौसम विभाग (IMD) ने जानकारी दी कि बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र अगले 24 घंटे के दौरान चक्रवाती तूफान निवार में तबदील होकर तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटों को पार करेगा.

मौसम विभाग द्वारा चक्रवाती तूफान निवार (Cyclone Nivar) के अलर्ट के बाद दक्षिणी रेलवे (Southern Railway) ने कई ट्रेनें रद्द करने का ऐलान किया है. रेलवे ने ट्वीट कर जानकारी दी कि चक्रवाती तूफान की वजह से कुछ ट्रेनों को पूर्ण रूप से जबकि कुछ ट्रेनों को आंशिक रूप से कैंसिल किया जा रहा है.



कैंसिल की गई ट्रेनों की लिस्ट

ट्रेन नंबर 06865/06866 Chennai Egmore-Thanjavur Chennai Egmore स्पेशल ट्रेन 24 और 25 नवंबर को रद्द रहेगी. जबकि ट्रेन नंबर 06795/06796 Chennai Egmore–Tiruchchirappalli–Chennai Egmore स्पेशल ट्रेन 25 नवंबर को रद्द रहेगी. इसके अलावा ट्रेन नंबर 06232, 06188, 02898, 06231, 06187, 02084, 02083, 02897और 02868 भी 25 नवंबर को आंशिक रूप से कैंसिल रहेंगी.

देखें: आजतक LIVE TV

रेलवे की ओर से जानकारी दी गई कि पूर्ण रूप से कैंसिल की गई ट्रेनों के टिकट की राशि नियम एवं शर्तों के आधार पर यात्रियों को रिफंड की जाएगी. इसी प्रकार आंशिक रूप से रद्द की गई ट्रेनों में बुकिंग टिकटों की राशि वापस दी जाएगी.



बता दें कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान निवार की वजह से तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटीय इलाकों में भारी बारिश हो सकती है. मौसम विभाग द्वारा जारी चक्रवाती तूफान निवार की चेतावनी के बाद तमिलनाडु के नागापट्टिनम और कराईकल क्षेत्रों में राष्ट्रीय आपदा बचाव दल (NDRF) की 6 टीमों को अलर्ट किया गया है.

D over SW and adjoining SE BOB moved WNWwards lay centred over the same region at 1130 hrs IST of today.Very likely to intensify into a CS during next 24 hours and cross Tamil Nadu and Puducherry coasts between Karaikal and Mamallapuram around 25th November 2020 afternoon as SCS pic.twitter.com/t5PHCauCYj