सिसोदिया का पलटवार- केजरीवाल को कोसने के बजाय अधिक मात्रा में टीके की व्यवस्था करें

देश में 21 जून को जो रिकॉर्डतोड़ कोरोना टीकाकरण (corona vaccination in india) हुआ उस पर अब राजनीतिक बयानबाजी होने लगी है. केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 21 जून को दिल्ली में कम टीकाकरण होने पर निशाना साधा, जिसपर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पलटवार किया है. पुरी ने कम टीकाकरण के लिए दिल्ली सरकार को घेरा, तो मनीष सिसोदिया ने टीके की कमी की बात उठा दी.

हरदीप सिंह पुरी ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा, 'जिस दिन भारत में 84 लाख से ज्यादा कोरोना टीके लगे, उस दिन दिल्ली ने सिर्फ 76,259 वैक्सीन लगाई. जबकि उसके पास 11 लाख से ज्यादा खुराक मौजूद हैं. ऐसा क्यों हुआ?' पुरी ने आगे कहा, 'दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण की चिंता छोड़कर अरविंद केजरीवाल, पंजाब में अपने पार्टी के लिए सिख सीएम फेस ढूंढने में व्यस्त हैं.'

Hardeep ji: pls focus on providing enough vaccines for the youth, rather than just abusing Arvind Kejriwal all the time.



Central Govt’s vaccination flip-flops have created a crisis situation all over country. https://t.co/z6gSfpWQWK