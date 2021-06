फ्री टीके के लिए PM मोदी को 'शुक्रिया' कहेंगी यूनिवर्सिटीज! UGC ने दिया यह निर्देश

कोरोना से चल रही जंग के बीच यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (UGC) की तरफ से देशभर की यूनिवर्सिटीज को एक संदेश भेजा गया है. इसमें कहा गया है कि देश में केंद्र सरकार की तरफ से जो फ्री कोरोना टीका लगाने की मुहिम शुरू की गई है, उससे संबंधित बैनर्स लगाए जाएं. इसमें फ्री वैक्सीन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 'शुक्रिया' करते हुए बैनर भी शामिल होगा.

मिली जानकारी के मुताबिक, यूजीसी की तरफ से यह मैसेज रविवार को भेजा गया था. यूजीसी सचिव रजनीश जैन की तरफ से विभिन्न यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स के नाम यह संदेश दिया गया था. इसमें लिखा था, 'भारत सरकार 18 साल से ऊपर के लोगों को फ्री टीका लगाने की 21 जून से शुरुआत कर रही है. इसके लिए यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों से यह गुजारिश की जाती है कि वह अपने संस्थानों में इससे संबंधित होर्डिंग्स/बैनर लगाएं.'

UGC की तरफ से यूनिवर्सिटीज को डिजाइन भी भेजे गए

इतना ही नहीं, यूजीसी सचिव रजनीश जैन की तरफ से कुछ डिजाइन और क्रिएटिव्स वाइस चांसलर्स को भेजे भी गए हैं. ये डिजाइन और क्रिएटिव्स सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से उपलब्ध करवाए गए हैं. इसमें होर्डिंग्स/बैनर के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं के डिजाइन हैं. कहा गया है कि इनको 21 जून के बाद लगाया जाना है, मदद के लिए भेजे गए डिजाइन्स को देखा जा सकता है.

भेजे गए डिजाइन्स में कई पोस्टर्स हैं. इनमें से एक पर फ्री वैक्सीन अभियान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया भी किया गया है. ऐसा ही एक बैनर UGC की वेबसाइट पर भी लगा दिखता है. इसपर पीएम मोदी की तस्वीर है और 'Vaccines for All, Free for all' लिखा है. (इनपुट - अमनदीप शुक्ला)