कोरोना के नए केस 91 हजार, लेकिन मौतों का आंकड़ा फिर बढ़ा, 24 घंटे में 3400 मौतें

भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 91,702 नए मामले सामने आए हैं. यह लगातार चौथा दिन है जब कोरोना के नए मामलों की संख्या 1 लाख से नीचे रही है. इसी के साथ देश में कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 2,92,74,823 हो गई है. पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से 3,403 मरीजों की मौत हुई है, जिसके बाद कुल मौतों की संख्या 3,63,079 हो गई है. एक तरफ कोरोना के नए मामलों में कमी आ रही है वहीं, इस महामारी से होने वाली मौतों के आंकड़ें में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है. इससे पहले गुरुवार को बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने अचानक कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या में वृद्धि कर दी थी. इसकी वजह से गुरुवार को 6 हजार से ज्यादा मौतें दर्ज हुई थीं. लेकिन उससे पहले रोजाना जारी होने वाले मौत के आंकड़े 2000 के आस-पास रहते थे. ऐसे में आज मौत के आंकड़े में भारी इजाफा हुआ है.

गुरुवार को 1,34,580 कोरोना मरीज ठीक होने के बाद डिस्चार्ज हो गए, जसके बाद देश में कोरोना को हराने वाले लोगों की संख्या 2,77,90,073 हो गई. वर्तमान में देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की कुल संख्या 11,21,671 है.

India reports 91,702 #COVID19 cases, 1,34,580 discharges & 3,403 deaths in last 24 hrs, as per Health Ministry



Total cases: 2,92,74,823

Total discharges: 2,77,90,073

Death toll: 3,63,079

Active cases: 11,21,671



Total vaccination: 24,60,85,649 pic.twitter.com/0wrWOFIe29